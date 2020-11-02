Экс-игрок сборной Украины возглавил Арсенал из Тулы

Тульский «Арсенал» объявил о назначении 46-летнего украинского специалиста Дмитрия Парфенова на пост главного тренера.

Условия сотрудничества стороны на афишируют.

На должности наставника «оружейников» Парфенов сменил российского специалиста Сергея Подпалого.

С 1996 по 2004 годы Парфенов был игроком национальной сборной Украины, в рядах которой провел 18 поединков.

В качестве футболиста играл за «Черноморец» (Одесса), «Днепр» (Днепропетровск), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Химки», «Арсенал» (Киев), «Сатурн» и «Арсенал» (Тула). Тренерскую карьеру начал в 2012 году в «Текстильщике» из Иваново. Впоследствии работал с «Тосно» и «Уралом».