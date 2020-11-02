Серхио РАМОС: «Готов к ночи Лиги чемпионов»

34-летний защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от поединка с миланским «Интером» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Готов к большой ночи Лиги чемпионов», — написал Рамос, комментируя свое фото с тренировки.

В текущем сезоне Рамос провел за «Реал» 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.