ВИДЕО. Уникальный гол в Румынии! Вратарь Стяуа забил ударом от своих ворот

19-летний вратарь Рэзван Удря отличился ударом с 80 метров!

  • 02.11.2020 15:55
  • 2550 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Уникальный гол в Румынии! Вратарь Стяуа забил ударом от своих ворот
© YouTube

Уникальный гол забит вратарем в Румынии. Сверхдальним ударом отличился голкипер клуба «Стяуа» из Бухареста (который сейчас именуется FCSB из-за конфликта, связанного с правами на это название).

19-летний вратарь Рэзван Удря выносил мяч от своих ворот. Его коллега-соперник из клуба «Волунтари» действовал крайне неудачно, и мяч, пролетев 80 метров (!), залетел в сетку его ворот.

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Источник — YouTube

(4 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.11.2020 16:02
    0
    Бущану надо потренироваться. У него тоже шикарный удар.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.11.2020 16:02
    0
    Бущану надо потренироваться. У него тоже шикарный удар.
    Ссылка
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