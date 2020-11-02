ВИДЕО. Уникальный гол в Румынии! Вратарь Стяуа забил ударом от своих ворот

Уникальный гол забит вратарем в Румынии. Сверхдальним ударом отличился голкипер клуба «Стяуа» из Бухареста (который сейчас именуется FCSB из-за конфликта, связанного с правами на это название).
19-летний вратарь Рэзван Удря выносил мяч от своих ворот. Его коллега-соперник из клуба «Волунтари» действовал крайне неудачно, и мяч, пролетев 80 метров (!), залетел в сетку его ворот.
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Источник — YouTube
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