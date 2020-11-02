Шахтер сдал тесты на коронавирус

«Шахтер» провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов. Во вторник «оранжево-черным» предстоит встретиться на НСК «Олимпийский» с менхенгладбахской «Боруссией». Начало в 19:55.

В понедельник, 2 ноября, футболисты, тренеры и персонал команды сдали обязательные тесты на коронавирус. Также перед стартом сессии Луиш Каштру провел для подопечных видеоанализ соперника.

Традиционная открытая тренировка перед еврокубковым поединком прошла в загородном комплексе «Святошин» по стандартной программе. Первые 15 минут могли наблюдать и запечатлеть на фото и видео представители СМИ. Сегодня же вечером в 18:30 на НСК «Олимпийский» Луиш Каштру и Майкон ответят на вопросы журналистов.

Согласно решению МОЗ матч «Шахтер» – «Боруссия» М пройдет без зрителей. Всем, кто уже приобрел билеты, стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3–14 дней.