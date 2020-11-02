Шахтер сдал тесты на коронавирус

Донецкая команда готовится к поединку с менхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов

  • 02.11.2020 14:58
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Шахтер сдал тесты на коронавирус
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

«Шахтер» провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов. Во вторник «оранжево-черным» предстоит встретиться на НСК «Олимпийский» с менхенгладбахской «Боруссией». Начало в 19:55.

В понедельник, 2 ноября, футболисты, тренеры и персонал команды сдали обязательные тесты на коронавирус. Также перед стартом сессии Луиш Каштру провел для подопечных видеоанализ соперника.

Традиционная открытая тренировка перед еврокубковым поединком прошла в загородном комплексе «Святошин» по стандартной программе. Первые 15 минут могли наблюдать и запечатлеть на фото и видео представители СМИ. Сегодня же вечером в 18:30 на НСК «Олимпийский» Луиш Каштру и Майкон ответят на вопросы журналистов.

Согласно решению МОЗ матч «Шахтер» – «Боруссия» М пройдет без зрителей. Всем, кто уже приобрел билеты, стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3–14 дней.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💪 Готовы к битве Лиги чемпионов! 👊🏻 🔜 #ШахтерБоруссия в Киеве 🔥 ⠀ 💪 We are ready for the @ChampionsLeague battle! 👊🏻 🔜 #ShakhtarBMG in Kyiv 🔥 ⠀ 💪 Готові до битви Ліги чемпіонів! 👊🏻 🔜 #ШахтарБоруссія в Києві 🔥 ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #Львов #Боруссия #Borussia #ЛигаЧемпионов #ЛЧ #UCL

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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