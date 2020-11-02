Вербич вызван в сборную Словении

Динамовец Беньямин Вербич получил вызов в расположение национальной сборной Словении для подготовки и участия в ближайших матчах.

В ноябре Словения проведет три матча:

11 ноября. Товарищеский матч. Словения - Азербайджан

15 ноября. Лига наций УЕФА. Словения - Косово

18 ноября. Лига наций УЕФА. Греция - Словения

Все игры начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Все три матча в октябре – одну товарищескую и две в Лиге Наций – словенцы выиграли. Они лидируют в своей группе Лиги наций, опережая Грецию на два очка.