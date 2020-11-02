Вербич вызван в сборную Словении

Футболист «Динамо» сможет сыграть с Азербайджаном, Косовом и Грецией

  • 02.11.2020 14:02
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Вербич вызван в сборную Словении
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Динамовец Беньямин Вербич получил вызов в расположение национальной сборной Словении для подготовки и участия в ближайших матчах.

В ноябре Словения проведет три матча:

11 ноября. Товарищеский матч. Словения - Азербайджан
15 ноября. Лига наций УЕФА. Словения - Косово
18 ноября. Лига наций УЕФА. Греция - Словения

Все игры начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Все три матча в октябре – одну товарищескую и две в Лиге Наций – словенцы выиграли. Они лидируют в своей группе Лиги наций, опережая Грецию на два очка.

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Источник — ФК Динамо Киев

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