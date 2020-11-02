ВИДЕО. Пресс-конференция Луиша Каштру накануне матча с Боруссией М

Сегодня, 2 ноября, главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру и хавбек Майкон ответят на вопросы журналистов на предматчевой прес-конференции. Смотрите прямую трансляцию, которая запланирована на 18:30.

Напомним, 3 ноября «Шахтер» в Киеве на НСК «Олимпийский» примет менхенгладбахскую «Боруссию» в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Начало встречи в 19:55.