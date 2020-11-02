Александр СИРОТА: «Езжу на дедушкиной машине»

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота рассказал о главном тренере Мирче Луческу, своей машине и вызове в национальную сборную Украины.

«С приходом Мистера у нас тренировки стали немного короче, но интенсивнее. Паузы между упражнениями может и не быть. Поэтому после тренировок надо делать акцент на восстановительных процедурах. Тем более у нас сейчас почти каждый день игра.

Сейчас надо накапливать деньги на квартиру, машину хочется приобрести новую. Я езжу на дедушкиной машине, Шевроле Лачетти.

После матча за Суперкубок я шел в душ в раздевалке. Знаю, что 2 выходных и затем еду в сборную U-21. И здесь переводчик наш говорит, что завтра я должен быть в аэропорту. Я не понял сначала. Думаю, у меня же 2 выходных. Говорят, что с национальной сборной. У меня такая пауза была, еще не до конца понял. Приехал домой, тогда был уже шок. Брат поздравил, мама, родные, девушка», - сказал Сирота.