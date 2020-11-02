Александр СИРОТА: «Езжу на дедушкиной машине»

Защитник «Динамо» копит деньги на автомобиль

  • 02.11.2020 14:07
  • 1805 просмотров
  • 3 комментария
Александр СИРОТА: «Езжу на дедушкиной машине»
© ФК Динамо Киев. Александр Сирота

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота рассказал о главном тренере Мирче Луческу, своей машине и вызове в национальную сборную Украины.

«С приходом Мистера у нас тренировки стали немного короче, но интенсивнее. Паузы между упражнениями может и не быть. Поэтому после тренировок надо делать акцент на восстановительных процедурах. Тем более у нас сейчас почти каждый день игра.

Сейчас надо накапливать деньги на квартиру, машину хочется приобрести новую. Я езжу на дедушкиной машине, Шевроле Лачетти.

После матча за Суперкубок я шел в душ в раздевалке. Знаю, что 2 выходных и затем еду в сборную U-21. И здесь переводчик наш говорит, что завтра я должен быть в аэропорту. Я не понял сначала. Думаю, у меня же 2 выходных. Говорят, что с национальной сборной. У меня такая пауза была, еще не до конца понял. Приехал домой, тогда был уже шок. Брат поздравил, мама, родные, девушка», - сказал Сирота.

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Источник — #FootballHub

(13 голосов)

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Комментарии
    lenares85
    online
      lenares85, 02.11.2020 14:43
    0
    Про тренировки правильно , все люди хотят домой , пользы больше будет от интенсивной тренировки но короткой чем тянуть кота за хвост
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 02.11.2020 14:42
    0
    Нифига се шевроле лачетти , хороший дедушка
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 14:10
    +2
    Ну и молодец.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 14:10
    +2
    Ну и молодец.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 02.11.2020 14:43
    0
    Про тренировки правильно , все люди хотят домой , пользы больше будет от интенсивной тренировки но короткой чем тянуть кота за хвост
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 02.11.2020 14:42
    0
    Нифига се шевроле лачетти , хороший дедушка
    Ссылка
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