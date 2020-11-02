Шахтер – Боруссия М. Букмекеры назвали фаворита

Во вторник, 3 ноября, донецкий «Шахтер» сыграет матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха.



Букмекеры немного сомневаются в победе украинского клуба. На выигрыш «оранжево-черных» можно поставить с коэффициентом 3.1, на ничью - 3.8, поражение оценено в 2.23.



Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.57. Основные тоталы – ТБ3.0 – 2.08, ТМ3.0 – 1.8.



Напомним, матч «Шахтер» – «Боруссия» начнется в 19:55 по Киеву.