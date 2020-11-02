Шахтер – Боруссия М. Букмекеры назвали фаворита

Шансы примерно равны, но немцы перед матчем оценены выше

  • 02.11.2020 13:42
  • 1987 просмотров
  • 48 комментариев
Шахтер – Боруссия М. Букмекеры назвали фаворита
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 3 ноября, донецкий «Шахтер» сыграет матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха.
 
Букмекеры немного сомневаются в победе украинского клуба. На выигрыш «оранжево-черных» можно поставить с коэффициентом 3.1, на ничью - 3.8, поражение оценено в 2.23.
 
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.57. Основные тоталы – ТБ3.0 – 2.08, ТМ3.0 – 1.8.
 
Напомним, матч «Шахтер» – «Боруссия» начнется в 19:55 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 02.11.2020 14:40
    +1
    AdvocatusDei, 02.11.2020 14:38
    посмотрим... в любом случае сейчас Шахтер превзошел самые смелые ожидания по результату
    Ну это да, не без доли фарта конечно, но все же выступают пока неплохо, поглядим конечно как дальше будет
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 14:38
    0
    Alex86 1, 02.11.2020 14:35
    AdvocatusDei, я в плане сравнения с этой, а не в общем как рашистам обычно тянут. Ну Интер сравни с той же Аталантой в прошлом году. Удивлюсь сильно если вы из Италии с победой приедете, да и Динамо З вылетел от венгров даже, а в этот раз немцы которые бой дают всем соперникам по группе ого-го
    посмотрим... в любом случае сейчас Шахтер превзошел самые смелые ожидания по результату
    Ссылка
    MaDe in ☭ СССР ☭
    online
      MaDe in ☭ СССР ☭, 02.11.2020 14:37
    0
    ВВВ, 02.11.2020 14:22
    Гадаю це буде цікава спарка з однаковими шансами на успіх. Головне що Борусія дає грати і в цьому буде шанс Шахтаря. Тим більше що з німцями нібито навчились грати!
    Если ты за Шахтёр,одинаковых шансов не должно быть и мысли отбросить плохие все и сомнение и верить только в 2 победы Шахтёра в двух матчах,если нет зачем выходить и играть надо быть оптимистом и верить в успех Шахтёра !
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 14:35
    0
    AdvocatusDei, я в плане сравнения с этой, а не в общем как рашистам обычно тянут. Ну Интер сравни с той же Аталантой в прошлом году. Удивлюсь сильно если вы из Италии с победой приедете, да и Динамо З вылетел от венгров даже, а в этот раз немцы которые бой дают всем соперникам по группе ого-го
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 14:34
    0
    ВВВ, 02.11.2020 14:22
    Гадаю це буде цікава спарка з однаковими шансами на успіх. Головне що Борусія дає грати і в цьому буде шанс Шахтаря. Тим більше що з німцями нібито навчились грати!
    Да, немцы сами играют и дают играть, это для нас идеально. Сейчас всё будет зависеть от Шахтёра.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 14:33
    0
    Alex86 1, 02.11.2020 14:24
    Ну тем интереснее в общем-то, группа без проходных матчей, раньше конечно шаровые в сравнении с этой были у шахты, а сейчас каждый матч с полным накалом, главное что б бразилы не уверовали что они превосходят в чем-то, а то сразу с небес на землю опустят, а так удачно даже.
    я не помню прям уж "шаровых груп" у Шахтера в ЛЧ.. разве что в 2015-м когда Мальме попался, и то в одном матче
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    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 14:32
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 14:28
    та пиндец... я бі от Митьюлланда не отказался бы
    Ну с др стороны если из группы выберетесь то пройдете достойный тест, хотя как для рейтинга наших так лучше было бы обоим клубам в ЛЕ свалиться и там пройти подальше, но интереснее конечно в ЛЧ побарахтаться
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 14:28
    -1
    Alex86 1, 02.11.2020 14:25
    да, конечно между венграми и немцами вам хорошо закинули соперника
    та пиндец... я бі от Митьюлланда не отказался бы
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 14:25
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 14:12
    Соперник вообще не простой.. самый сильный из 4-й корзины, и может половины 3-й по игре.. но играть нужно на все сто%
    да, конечно между венграми и немцами вам хорошо закинули соперника
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 14:24
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 14:14
    Боруссия и Реалу два забили и только расхлябанность в конце матча позволила Реалу отыграться.. хорошая команда
    Ну тем интереснее в общем-то, группа без проходных матчей, раньше конечно шаровые в сравнении с этой были у шахты, а сейчас каждый матч с полным накалом, главное что б бразилы не уверовали что они превосходят в чем-то, а то сразу с небес на землю опустят, а так удачно даже.
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 02.11.2020 14:22
    0
    Гадаю це буде цікава спарка з однаковими шансами на успіх. Головне що Борусія дає грати і в цьому буде шанс Шахтаря. Тим більше що з німцями нібито навчились грати!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 14:14
    0
    Alex86 1, 02.11.2020 14:09
    Шахта непредсказуема отчасти, может и выиграть и прое легко с немцами, причем оба матча, а соперник отнюдь не такой и простой как некоторые думают и Интеру два закатал, что шахте пока и не снится в силу обстоятельств, правда, да и с реалом матч показателен, ну + конечно что в защите не без греха они.
    Боруссия и Реалу два забили и только расхлябанность в конце матча позволила Реалу отыграться.. хорошая команда
    Ссылка
    MaDe in ☭ СССР ☭
    online
      MaDe in ☭ СССР ☭, 02.11.2020 14:13
    +2
    Да не такую барсу и и ФК львов бы обыграл,просто Месси один сильно хочет рекордов
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 14:12
    +1
    Alex86 1, 02.11.2020 14:09
    Шахта непредсказуема отчасти, может и выиграть и прое легко с немцами, причем оба матча, а соперник отнюдь не такой и простой как некоторые думают и Интеру два закатал, что шахте пока и не снится в силу обстоятельств, правда, да и с реалом матч показателен, ну + конечно что в защите не без греха они.
    Соперник вообще не простой.. самый сильный из 4-й корзины, и может половины 3-й по игре.. но играть нужно на все сто%
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 14:12
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 14:04
    я если честно тоже немного удивлен, сказывается хорошая форма Боруссии и сильный чемпионат
    Рейтингу страны зда конечно судя по всему будет, но с др стороны и набирать особо не кому у нас, правда учитывая что в евро кубках в состоянии играть 2 клуба только, может и не велика потеря
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 14:10
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 14:03
    это какая букмекерская?! что бы не быть голословным я смотрел на фаворит спорт, на Шахтер было 12.. на динамо сейчас -20
    Хз, не ссылаются на источник
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 14:09
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 14:04
    я если честно тоже немного удивлен, сказывается хорошая форма Боруссии и сильный чемпионат
    Шахта непредсказуема отчасти, может и выиграть и прое легко с немцами, причем оба матча, а соперник отнюдь не такой и простой как некоторые думают и Интеру два закатал, что шахте пока и не снится в силу обстоятельств, правда, да и с реалом матч показателен, ну + конечно что в защите не без греха они.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 14:08
    -1
    MaDe in ☭ СССР ☭, 02.11.2020 14:07
    Ты слышал что на матч динамо вообще отказываются ставки брать ,на победу динамо 50 уже дают а на барсу 1.001
    Та изи выиграют, Шахтёр же смог Реал на выезде обыграть в ещё более сложной ситуации, чем автобусники хуже?
    Ссылка
    MaDe in ☭ СССР ☭
    online
      MaDe in ☭ СССР ☭, 02.11.2020 14:07
    +2
    Александр Шевченко, 02.11.2020 14:03
    Ну, так какой чемпионат, такой и лидер. Выше головы не прыгнешь, смотри таблицу коффов УЕФА, даун.
    Ты слышал что на матч динамо вообще отказываются ставки брать ,на победу динамо 50 уже дают а на барсу 1.001
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 14:06
    +1
    Alex86 1, 02.11.2020 13:59
    Уже поменялись котировки.
    На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 1,16, ничья оценивается - 8,70, а выигрыш "Динамо" — 17,00.
    На шахту 13 было, так что близко совсем.
    даже на олимпиакос выше шансы в матче с МС
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:52
    +12
    Как мило, две немытых чушки пишут о матче Шахтёра, о команде, которая сейчас первая в группе смерти, зато их автобусники как всегда позорятся и будут это делать ещё совсем скоро. Ничему их жизнь не учит.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:57
    +5
    Александр Шевченко, 02.11.2020 13:56
    Та хот за тридцать, это вполне логично что на Динамо такой коф, мы же не лучшая команда восточной Европы то, а всего лишь лидер никчемного чукра
    Ты самая позорная команда восточной Европы.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:58
    +4
    Они на полном серьёзе что-то там кукарекают в сторону Шахтёра, хотя самим скоро такой капец будет, что не дай Бог.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:56
    +4
    Александр Шевченко, 02.11.2020 13:54
    Слопатыед, это спортивный сайт, идет обсуждение двух команд, кто есть фаворит, а кто аутсайдер и люди имеют полное право это обсуждать, иди становись в очередь за очередным пайком с лопаты, а то не успеешь и голодным останешься до ужина
    Чушка немытая, как ты думаешь сколько вам Барса голов забьёт?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.11.2020 14:06
    +3
    Александр Шевченко, 02.11.2020 13:58
    Кароче, лучшая команда восточной Европы аутсайдер даже у себя на поле против четвертой команды Германии прошлого сезона, а был ли король как говориться
    Букмекеры посмотрели как немцы играют в группе, а они не на много хуже Шахты играют: ничья 2:2 на выезде с Интером (где Интер спасся на последней минуте и ничья 2:2 у себя с Реалом (где Реал тоже спасся на последней минуте). Отсюда и такие кофы
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 14:01
    +3
    Александр Шевченко, 02.11.2020 13:59
    И че, я же сказал, мы не лучшая команда восточной Европы, чтобы на нас 12 давали, мы лидери скромного чукра всего лишь, по этому логично что кофф ниже, даун, то есть выше на ДК
    Вас черноротых уже Бог начал карать, и это только начало. Дальше — больше.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.11.2020 14:01
    +3
    Александр Шевченко, 02.11.2020 13:45
    Шлак во всех матчах аутсайдер Ох уж эта лучшая команда восточной Европы
    Лучше быть аутсайдером и выигрывать чем быть фаворитом и играть вничью с Ференцварошами)
    Ссылка
    MaDe in ☭ СССР ☭
    online
      MaDe in ☭ СССР ☭, 02.11.2020 14:13
    +2
    Да не такую барсу и и ФК львов бы обыграл,просто Месси один сильно хочет рекордов
    Ссылка
    MaDe in ☭ СССР ☭
    online
      MaDe in ☭ СССР ☭, 02.11.2020 14:07
    +2
    Александр Шевченко, 02.11.2020 14:03
    Ну, так какой чемпионат, такой и лидер. Выше головы не прыгнешь, смотри таблицу коффов УЕФА, даун.
    Ты слышал что на матч динамо вообще отказываются ставки брать ,на победу динамо 50 уже дают а на барсу 1.001
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.11.2020 14:40
    +1
    AdvocatusDei, 02.11.2020 14:38
    посмотрим... в любом случае сейчас Шахтер превзошел самые смелые ожидания по результату
    Ну это да, не без доли фарта конечно, но все же выступают пока неплохо, поглядим конечно как дальше будет
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 14:12
    +1
    Alex86 1, 02.11.2020 14:09
    Шахта непредсказуема отчасти, может и выиграть и прое легко с немцами, причем оба матча, а соперник отнюдь не такой и простой как некоторые думают и Интеру два закатал, что шахте пока и не снится в силу обстоятельств, правда, да и с реалом матч показателен, ну + конечно что в защите не без греха они.
    Соперник вообще не простой.. самый сильный из 4-й корзины, и может половины 3-й по игре.. но играть нужно на все сто%
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 14:06
    +1
    Alex86 1, 02.11.2020 13:59
    Уже поменялись котировки.
    На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 1,16, ничья оценивается - 8,70, а выигрыш "Динамо" — 17,00.
    На шахту 13 было, так что близко совсем.
    даже на олимпиакос выше шансы в матче с МС
    Ссылка
    Richard Brautiang
    online
      Richard Brautiang, 02.11.2020 14:03
    +1
    Sty. 1e, 02.11.2020 13:52
    вам бобри тоже не цікаві?? Під кожним постом нашого чемпіона, ви пишите бред, який зрозумілий тільки вам
    чемпион чего ? По двусторонкам между собой в Конча-Заспе ? Тут Динамо конечно чемпион и многократный обладатель ЛЧ. Только в реальности отхватывает от таких грандов, как Мальме, Ференцварош и ,прости госпади, Скендербеу
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 14:01
    +1
    Александр Шевченко, 02.11.2020 13:59
    И че, я же сказал, мы не лучшая команда восточной Европы, чтобы на нас 12 давали, мы лидери скромного чукра всего лишь, по этому логично что кофф ниже, даун, то есть выше на ДК
    ты явно скудоумный... есть такой титул "лучшая команда восточной Европы"?! не тупи... а вот лидер чемпионата - есть... это позор и унижение
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 13:57
    +1
    Александр Шевченко, 02.11.2020 13:56
    Та хот за тридцать, это вполне логично что на Динамо такой коф, мы же не лучшая команда восточной Европы то, а всего лишь лидер никчемного чукра
    вася. не тупи.. на тот Шахтер было 12... но не 20, вася... это позор и унижения
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 13:53
    +1
    Александр Шевченко, 02.11.2020 13:45
    Шлак во всех матчах аутсайдер Ох уж эта лучшая команда восточной Европы
    Шлак у тебя в голове... 5- команда Германии наверное посильнее 2-й украинской, перед Шахтером Боруссия обыграла лидера чемпионата Лейпциг... с учетом домашнего матча, можно было бы выставить равные кофы., но так решили буки..
    и ты, Вася, охренеешь от кофов на победу динамы, там за 20-ть
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 02.11.2020 13:52
    +1
    Александр Шевченко, 02.11.2020 13:50
    Хотя оно и понятно, там один Тюрам стоит как два Тете, то же самое и Плеа касается, защитники так вообще в три раза больше чем Матвиенка оценивают
    Яйца меси стоят в 10 раз больше чем все Динамо
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 14:38
    0
    Alex86 1, 02.11.2020 14:35
    AdvocatusDei, я в плане сравнения с этой, а не в общем как рашистам обычно тянут. Ну Интер сравни с той же Аталантой в прошлом году. Удивлюсь сильно если вы из Италии с победой приедете, да и Динамо З вылетел от венгров даже, а в этот раз немцы которые бой дают всем соперникам по группе ого-го
    посмотрим... в любом случае сейчас Шахтер превзошел самые смелые ожидания по результату
    Ссылка
    MaDe in ☭ СССР ☭
    online
      MaDe in ☭ СССР ☭, 02.11.2020 14:37
    0
    ВВВ, 02.11.2020 14:22
    Гадаю це буде цікава спарка з однаковими шансами на успіх. Головне що Борусія дає грати і в цьому буде шанс Шахтаря. Тим більше що з німцями нібито навчились грати!
    Если ты за Шахтёр,одинаковых шансов не должно быть и мысли отбросить плохие все и сомнение и верить только в 2 победы Шахтёра в двух матчах,если нет зачем выходить и играть надо быть оптимистом и верить в успех Шахтёра !
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 14:35
    0
    AdvocatusDei, я в плане сравнения с этой, а не в общем как рашистам обычно тянут. Ну Интер сравни с той же Аталантой в прошлом году. Удивлюсь сильно если вы из Италии с победой приедете, да и Динамо З вылетел от венгров даже, а в этот раз немцы которые бой дают всем соперникам по группе ого-го
    Ссылка
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