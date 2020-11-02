Шахтер – Боруссия М. Букмекеры назвали фаворита

Во вторник, 3 ноября, донецкий «Шахтер» сыграет матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха.
Букмекеры немного сомневаются в победе украинского клуба. На выигрыш «оранжево-черных» можно поставить с коэффициентом 3.1, на ничью - 3.8, поражение оценено в 2.23.
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.57. Основные тоталы – ТБ3.0 – 2.08, ТМ3.0 – 1.8.
Напомним, матч «Шахтер» – «Боруссия» начнется в 19:55 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 1,16, ничья оценивается - 8,70, а выигрыш "Динамо" — 17,00.
На шахту 13 было, так что близко совсем.
На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 1,16, ничья оценивается - 8,70, а выигрыш "Динамо" — 17,00.
На шахту 13 было, так что близко совсем.
и ты, Вася, охренеешь от кофов на победу динамы, там за 20-ть
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