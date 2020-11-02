Рой КИН: «Сульшеру стоит паниковать. Он может потерять работу»

Известный в прошлом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о поражении от «Арсенала» (0:1) в матче седьмого тура АПЛ.

«Я очень, очень переживаю за «Манчестер Юнайтед». С чего мне начать? Отсутствие энергии, энтузиазма и реальное отсутствие качества. Это действительно меня беспокоит. Ни качества, ни уравновешенности. Некоторые показатели были действительно плохими.

Меня не убедили эти игроки. Я не вижу лидера. Здесь действительно не хватает качества. Нужен долгий путь, чтобы вернуться на прежний уровень.

Иногда вы думаете, что нет причин для паники. Но результаты подсказывают, что вам следует паниковать. Я сужу об игроках по их действиям. Сульшер потеряет работу, работая с этими игроками», — сказал Кин.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» потерпел уже третье поражение в сезоне. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.