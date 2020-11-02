Рой КИН: «Сульшеру стоит паниковать. Он может потерять работу»

Легенда МЮ раскритиковал команду за поражение от «Арсенала»

  • 02.11.2020 08:59
  • 770 просмотров
  • 1 комментарий
Рой КИН: «Сульшеру стоит паниковать. Он может потерять работу»
© Archysport. Рой Кин

Известный в прошлом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о поражении от «Арсенала» (0:1) в матче седьмого тура АПЛ.

«Я очень, очень переживаю за «Манчестер Юнайтед». С чего мне начать? Отсутствие энергии, энтузиазма и реальное отсутствие качества. Это действительно меня беспокоит. Ни качества, ни уравновешенности. Некоторые показатели были действительно плохими. 
Меня не убедили эти игроки. Я не вижу лидера. Здесь действительно не хватает качества. Нужен долгий путь, чтобы вернуться на прежний уровень. 

Иногда вы думаете, что нет причин для паники. Но результаты подсказывают, что вам следует паниковать. Я сужу об игроках по их действиям. Сульшер потеряет работу, работая с этими игроками», — сказал Кин. 

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» потерпел уже третье поражение в сезоне. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 02.11.2020 09:45
    0
    да может погба играть нормально просто нужен тренер с яйцами
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 02.11.2020 09:45
    0
    да может погба играть нормально просто нужен тренер с яйцами
    Ссылка
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