9-й тур
Лилль
1 : 1
Лион
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лилль и Лион сыграли вничью в французской Лиге 1

1 ноября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Франции

  • 02.11.2020 00:59
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Лилль и Лион сыграли вничью в французской Лиге 1
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1 ноября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Франции.

«Лилль» и «Лион» сыграли вничью в вечернем поединке (1:1).

Лига 1. 9-й тур

«Лилль» – «Лион» – 1:1

Голы: Бамба, 22  – Зеки Челик, 41 (автогол)

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти (Сумаоро, 45+3), Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Юсуф Языджи, 67), Бурак Йылмаз, Бамба (Давид, 89), Араужу (Лихаджи, 89).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Дюбуа, Диоманде, Тиагу Мендес, Ауар (Бенламри, 52), Лукас Пакета, Депай (Гимарайнс, 74), Корне, Токо-Экамби (Дембеле, 74), Кадевере.

Предупреждения: Марселу, 3. Жозе Фонти, 28. Токо-Экамби, 33. Бурак Йылмаз, 41. Сумаоро, 89.

Удаление: Марселу, 50.

Судья: Лесаж.

Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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