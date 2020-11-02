Лилль и Лион сыграли вничью в французской Лиге 1

1 ноября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Франции.
«Лилль» и «Лион» сыграли вничью в вечернем поединке (1:1).
Лига 1. 9-й тур
«Лилль» – «Лион» – 1:1
Голы: Бамба, 22 – Зеки Челик, 41 (автогол)
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти (Сумаоро, 45+3), Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Юсуф Языджи, 67), Бурак Йылмаз, Бамба (Давид, 89), Араужу (Лихаджи, 89).
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Дюбуа, Диоманде, Тиагу Мендес, Ауар (Бенламри, 52), Лукас Пакета, Депай (Гимарайнс, 74), Корне, Токо-Экамби (Дембеле, 74), Кадевере.
Предупреждения: Марселу, 3. Жозе Фонти, 28. Токо-Экамби, 33. Бурак Йылмаз, 41. Сумаоро, 89.
Удаление: Марселу, 50.
Судья: Лесаж.
Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.