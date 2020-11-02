6-й тур
Сампдория
1 : 1
Дженоа
01.11.2020, FT

Дерби в Генуе. Сампдория и Дженоа подписали мировое соглашение

1 ноября в чемпионате Италии прошли матчи 6-го тура

  • 02.11.2020 00:23
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Дерби в Генуе. Сампдория и Дженоа подписали мировое соглашение
© Twitter. Горан Пандев

1 ноября в чемпионате Италии прошли матчи 6-го тура.

Игровой день завершился дерби в Генуе. «Сампдория» и «Дженоа» подписали мировое соглашение (1:1).

Серия A. 6-й тур

«Сампдория» – «Дженоа» – 1:1

Голы: Янкто, 23 – Скамакка, 28.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло, Экдаль (Адриэн Силва, 66), Рамирес (Верре, 66), Янкто (Лерис, 84), Торсби, Квальярелла (Бальде, 66), Дамсгор (Кандрева, 74).

«Дженоа»: Перин, Сапата, Кришито (Пеллегрини, 77), Гольданига, Бираски, Бадель (Бехрами, 73), Зайц (Радованович, 86), Лерагер (Мелегони, 86), Ровелла, Пандев, Скамакка (Пьяца, 73).

Предупреждения: Квальярелла, 5. Гольданига, 18. Торсби, 29. Экдаль, 38. Янкто, 59. Берешиньски, 86.

Судья: Ла Пенна.

Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

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