1 ноября в чемпионате Италии прошли матчи 6-го тура.
Игровой день завершился дерби в Генуе. «Сампдория» и «Дженоа» подписали мировое соглашение (1:1).
Серия A. 6-й тур
«Сампдория» – «Дженоа» – 1:1
Голы: Янкто, 23 – Скамакка, 28.
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло, Экдаль (Адриэн Силва, 66), Рамирес (Верре, 66), Янкто (Лерис, 84), Торсби, Квальярелла (Бальде, 66), Дамсгор (Кандрева, 74).
«Дженоа»: Перин, Сапата, Кришито (Пеллегрини, 77), Гольданига, Бираски, Бадель (Бехрами, 73), Зайц (Радованович, 86), Лерагер (Мелегони, 86), Ровелла, Пандев, Скамакка (Пьяца, 73).
Предупреждения: Квальярелла, 5. Гольданига, 18. Торсби, 29. Экдаль, 38. Янкто, 59. Берешиньски, 86.
Судья: Ла Пенна.
Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
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