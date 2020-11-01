ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:30. Фулхэм - Вест Бромвич 2,44 - 3,35 - 3,05
22:00. Лидс - Лестер 2,55 - 3,65 - 2,77
22:00. Вильярреал - Вальядолид 1,64 - 4,05 - 5,95
21:45. Верона - Беневенто 2,18 - 3,45 - 3,65
21:30. Хоффенхайм - Унион 1,98 - 3,65 - 3,85
20:45. Брага - Фамаликан 1,34 - 5,05 - 7,45
23:00. Боавишта - Бенфика 11,38 - 5,85 - 1,25
21:45. Зюлте-Варегем - Кортрейк 2,38 - 3,75 - 2,77
Виталий Петровский, Sport.ua
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