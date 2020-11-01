Хочолава и Коваленко вернулись в общую группу Шахтера

Донецкий клуб продолжает подготовку к поединку с «Боруссией» из Менхенгладбаха

  • 01.11.2020 16:37
  • 333 просмотра
  • 6 комментариев
Хочолава и Коваленко вернулись в общую группу Шахтера
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко

«Шахтер» готовится к поединку 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией».

1 ноября команда провела тренировку, в основном носившую восстановительный характер после недавнего матча чемпионата Украины. Также футболисты отработали игровые упражнения, различные комбинации и удары по воротам. Из кадровых новостей отметим возвращение в общую группу Давида Хочолавы и Виктора Коваленко.

На понедельник, 2 ноября, у команды запланировано тестирование на COVID-19 и открытая тренировка в Святошино, которая начнется в 10:30. А вечером, в 18:30, на НСК «Олимпийский» Луиш Каштру и Майкон ответят на вопросы СМИ.

Матч «Шахтер» – «Боруссия» М состоится в Киеве 3 ноября в 19:55.

Согласно финальному решению МОЗ, встреча пройдет без зрителей. Всем, кто уже приобрел билеты, стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3–14 дней.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 01.11.2020 17:18
    0
    Хороша новина перед двома зустрічами з Борусією!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.11.2020 17:11
    0
    Хорошие новости!!так бы и во вторник только хорошие новости!!Только Шахтёр толькоо победа!!
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 01.11.2020 17:03
    0
    bullyUA, 01.11.2020 17:01
    Хочолава это ходячий инфаркт для Каштру.
    Та не, это Кривцов. У него катастрофически мало передач на продвижение. Все что он может, это тычок партнеру слева или справа, или еще хуже - воротнику.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.11.2020 17:01
    0
    Хочолава это ходячий инфаркт для Каштру.
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 01.11.2020 16:56
    0
    УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА ШАХТЁР В ПЕРЕД РОДНАЯ КОМАНДА
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    FACE_CONTROL
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 16:51
    0
    Это отлично, удачи парням.
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 01.11.2020 17:18
    0
    Хороша новина перед двома зустрічами з Борусією!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.11.2020 17:11
    0
    Хорошие новости!!так бы и во вторник только хорошие новости!!Только Шахтёр толькоо победа!!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.11.2020 17:03
    0
    bullyUA, 01.11.2020 17:01
    Хочолава это ходячий инфаркт для Каштру.
    Та не, это Кривцов. У него катастрофически мало передач на продвижение. Все что он может, это тычок партнеру слева или справа, или еще хуже - воротнику.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.11.2020 17:01
    0
    Хочолава это ходячий инфаркт для Каштру.
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 01.11.2020 16:56
    0
    УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА ШАХТЁР В ПЕРЕД РОДНАЯ КОМАНДА
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 16:51
    0
    Это отлично, удачи парням.
    Ссылка
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