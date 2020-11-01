Хочолава и Коваленко вернулись в общую группу Шахтера

«Шахтер» готовится к поединку 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией».

1 ноября команда провела тренировку, в основном носившую восстановительный характер после недавнего матча чемпионата Украины. Также футболисты отработали игровые упражнения, различные комбинации и удары по воротам. Из кадровых новостей отметим возвращение в общую группу Давида Хочолавы и Виктора Коваленко.

На понедельник, 2 ноября, у команды запланировано тестирование на COVID-19 и открытая тренировка в Святошино, которая начнется в 10:30. А вечером, в 18:30, на НСК «Олимпийский» Луиш Каштру и Майкон ответят на вопросы СМИ.

Матч «Шахтер» – «Боруссия» М состоится в Киеве 3 ноября в 19:55.

Согласно финальному решению МОЗ, встреча пройдет без зрителей. Всем, кто уже приобрел билеты, стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3–14 дней.