ФОТО. Милевский тепло поздравил маму с днем рождения

Украинский нападающий опубликовал совместный снимок

  • 01.11.2020 16:27
  • 993 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Милевский тепло поздравил маму с днем рождения
© Instagram. Артем Милевский

35-летний украинский форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский тепло поздравил свою маму с днем рождения.

«С днем рождения, мам», — написал Артем, поделившись совместным фото.

В текущем сезоне Милевский провел за «Динамо-Брест» 32 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S dr Mam❤️🥂

Публикация от timi1010 (@timi1010)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 01.11.2020 17:28
    0
    Міля, виганяй вусатого ! Падло залізло на престол з 3%
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 16:36
    -2
    Очень трогательно.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 01.11.2020 17:28
    0
    Міля, виганяй вусатого ! Падло залізло на престол з 3%
    Ссылка
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