ФОТО. Милевский тепло поздравил маму с днем рождения

35-летний украинский форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский тепло поздравил свою маму с днем рождения.
«С днем рождения, мам», — написал Артем, поделившись совместным фото.
В текущем сезоне Милевский провел за «Динамо-Брест» 32 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач.
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