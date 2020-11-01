Попов назвал самого авторитетного тренера. И это не Луческу

21-летний украинский защитник «Динамо» Денис Попов назвал самого авторитетного тренера, с которым ему пришлось поработать.

«Мне нужен тренер, который может «встряхнуть». Александр Васильевич Петраков идеально выбирал момент и нас так «встряхивал» конкретно. Сразу приходит осознание того, где мы находимся, с какой командой играем, что вообще делать нужно», — сказал Попов.

Александр Петраков возглавлял сборную Украины U-20, с которой выиграл ЧМ-2019.