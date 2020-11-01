Марта Костюк – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире ITF в США

  • 01.11.2020 15:20
  • 1311 просмотров
  • 1 комментарий
Марта Костюк – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Марта Костюк

В воскресенье, 1 ноября, Марта Костюк (№104 WTA) сыграет в финале 80-тысячника ITF в Тайлере, США.

В матче за титул 18-летняя украинская теннисистка, посеянная под восьмым номером, сразится против 20-летней американки Энн Ли (№112 WTA), которая получила от организаторов седьмой номер посева.

Начало матча не ранее 20:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли. Для обеих теннисисток это может быть крупнейший выигранный титул в карьере. Украинка уже гарантировала себе дебют в топ-100 мирового рейтинга, американка точно обновит личный рекорд, но в первую сотню попадет только в случае победы в финальном противостоянии.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 01.11.2020 16:06
    0
    Не проста суперниця. На US-open перемогла гравців не гірших за тих,яких розтрощила Марта. Но буки дуже вірять в Костюк! Бажаю перемоги україночці!
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 01.11.2020 16:06
    0
    Не проста суперниця. На US-open перемогла гравців не гірших за тих,яких розтрощила Марта. Но буки дуже вірять в Костюк! Бажаю перемоги україночці!
    Ссылка
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