Марта Костюк – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 1 ноября, Марта Костюк (№104 WTA) сыграет в финале 80-тысячника ITF в Тайлере, США.
В матче за титул 18-летняя украинская теннисистка, посеянная под восьмым номером, сразится против 20-летней американки Энн Ли (№112 WTA), которая получила от организаторов седьмой номер посева.
Начало матча не ранее 20:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли. Для обеих теннисисток это может быть крупнейший выигранный титул в карьере. Украинка уже гарантировала себе дебют в топ-100 мирового рейтинга, американка точно обновит личный рекорд, но в первую сотню попадет только в случае победы в финальном противостоянии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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