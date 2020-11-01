Денис ПОПОВ: «Почему бы не стать легендой Динамо?»

21-летний украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов поделился планами развития своей карьеры.

- Идеальное развитие твоей карьеры — это завоевание серьезных титулов с «Динамо», переход в средний европейский чемпионат — и в топ-клуб. Я правильно понимаю?

- В принципе, да. Но почему бы не играть постоянно в «Динамо» и не стать легендой клуба? Такой вариант тоже имеет место.

- Нет такого, что любой ценой перебраться в Бельгию, Нидерланды или Германию?

- Нет, такого нет. Если президент скажет, что мы тебя отпускаем — без вопросов. А если президент и тренерский штаб будут нуждаться в моих действиях и присутствии на поле, то я с радостью буду помогать клубу.