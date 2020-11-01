Денис ПОПОВ: «Почему бы не стать легендой Динамо?»

Украинский футболист не торопится уезжать в зарубежный клуб

  • 01.11.2020 14:04
  • 634 просмотра
  • 2 комментария
Денис ПОПОВ: «Почему бы не стать легендой Динамо?»
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

21-летний украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов поделился планами развития своей карьеры.

- Идеальное развитие твоей карьеры — это завоевание серьезных титулов с «Динамо», переход в средний европейский чемпионат — и в топ-клуб. Я правильно понимаю?
- В принципе, да. Но почему бы не играть постоянно в «Динамо» и не стать легендой клуба? Такой вариант тоже имеет место.

- Нет такого, что любой ценой перебраться в Бельгию, Нидерланды или Германию?
- Нет, такого нет. Если президент скажет, что мы тебя отпускаем — без вопросов. А если президент и тренерский штаб будут нуждаться в моих действиях и присутствии на поле, то я с радостью буду помогать клубу.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.11.2020 14:25
    0
    FACE_CONTROL, 01.11.2020 14:21
    Смех без причины признак дурачины.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 14:21
    -2
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.11.2020 14:25
    0
    FACE_CONTROL, 01.11.2020 14:21
    Смех без причины признак дурачины.
    Ссылка
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