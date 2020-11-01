Паулу Фонсеку обворовали в Риме

Из дома португальского тренера украли вещей на 100 тысяч евро

  • 01.11.2020 13:45
  • 1795 просмотров
  • 3 комментария
Паулу Фонсеку обворовали в Риме
© Chiesa di Totti

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека стал жертвой воров. 

Как сообщает Calciomercato, в пятницу, 30 октября злоумышленники проникли в дом тренера и украли ценные вещи. Ущерб составил 100 тысяч евро.

В этот день Фонсеки не было дома, он находился на тренировочной базе «Ромы», которая готовится к матчу с «Фиорентиной».

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Источник — Calciomercato

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 01.11.2020 14:18
    +1
    Это стоимость хороших часов... Такая мелочь у многих валяется в прикроватной тумбочке, более дорогие вещи хранятся в другом месте.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 01.11.2020 14:14
    +2
    явно фаны лациале
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 14:07
    -1
    Бывает, переживёт.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 01.11.2020 14:14
    +2
    явно фаны лациале
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 01.11.2020 14:18
    +1
    Это стоимость хороших часов... Такая мелочь у многих валяется в прикроватной тумбочке, более дорогие вещи хранятся в другом месте.
    Ссылка
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