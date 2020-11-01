Паулу Фонсеку обворовали в Риме

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека стал жертвой воров.
Как сообщает Calciomercato, в пятницу, 30 октября злоумышленники проникли в дом тренера и украли ценные вещи. Ущерб составил 100 тысяч евро.
В этот день Фонсеки не было дома, он находился на тренировочной базе «Ромы», которая готовится к матчу с «Фиорентиной».
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Источник — Calciomercato
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