Паулу Фонсеку обворовали в Риме

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека стал жертвой воров.

Как сообщает Calciomercato, в пятницу, 30 октября злоумышленники проникли в дом тренера и украли ценные вещи. Ущерб составил 100 тысяч евро.

В этот день Фонсеки не было дома, он находился на тренировочной базе «Ромы», которая готовится к матчу с «Фиорентиной».