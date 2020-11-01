Волынь-2 – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 ноября в 13:00 состоится поединок 9-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Волынь-2» Луцк – Чайка Петропавловская Борщаговка.
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Чайка.
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Чайка.
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Волынь-2.
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Чайка.
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Источник — YouTube
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