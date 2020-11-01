В воскресенье, 1-го ноября, состоится матч 6-го тура Серии А, в котором «Удинезе» примет лидера чемпионата Италии – «Милан».
Матч состоится в Удине на стадионе «Дачия Арена». Начало встречи в 13:30 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2
Отметим, что после пяти туров в активе «Удинезе» всего одна победа и четыре поражения. У «Милана» - четыре победы и ничья.
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Источник — Sport.ua
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