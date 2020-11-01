Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Удинезе – Милан

Поединок состоится в воскресенье, 1 ноября

  • 01.11.2020 12:18
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Удинезе – Милан
© ФК Милан

В воскресенье, 1-го ноября, состоится матч 6-го тура Серии А, в котором «Удинезе» примет лидера чемпионата Италии – «Милан».

Матч состоится в Удине на стадионе «Дачия Арена». Начало встречи в 13:30 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2

Отметим, что после пяти туров в активе «Удинезе» всего одна победа и четыре поражения. У «Милана» - четыре победы и ничья.

Турнирная таблица чемпионата Италии

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Источник — Sport.ua

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