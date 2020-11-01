8-й тур
Осасуна
1 : 3
Атлетико Мадрид
31.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Осасуна — Атлетико — 1:3. Видео голов и обзор матча

Гости одержали уверенную победу в поединке 8-го тура чемпионата Испании

  • 01.11.2020 11:40
  • 198 просмотров
  • 0 комментариев
Осасуна — Атлетико — 1:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Атлетико Мадрид

В поединке 8-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Осасуну» со счетом 3:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Осасуна» — «Атлетико» — 1:3
Голы: Будимир, 80 — Секейра, 43, с пенальти, 69, Торрейра, 89

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Торрейра (Атлетико Мадрид).
80' ГОЛ ! Мяч забил Антэ Будимир (Осасуна).
69' ГОЛ ! Мяч забил Жоао Феликс (Атлетико Мадрид).
43' ГОЛ ! С пенальти забил Жоао Феликс (Атлетико Мадрид).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности