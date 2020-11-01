В поединке 8-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Осасуну» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Осасуна» — «Атлетико» — 1:3
Голы: Будимир, 80 — Секейра, 43, с пенальти, 69, Торрейра, 89
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Торрейра (Атлетико Мадрид).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Антэ Будимир (Осасуна).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоао Феликс (Атлетико Мадрид).
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоао Феликс (Атлетико Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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