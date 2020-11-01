Реал попытается летом 2021 года купить у Шахтера Додо

Правый фулбек «Шахтера» Додо привлек внимание действующего чемпиона Испании мадридского «Реала».
«Бланкос» рассматривают возможность покупки Додо у «горняков» летом 2021 года, для чего в ближайшее время готовы начать предварительные контакты с украинским клубом.
В «Реале» полагают, что покупка Додо обойдется им ориентировочно в 18 миллионов евро.
Кандидатура Додо была одобрена главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, который был удивлен игрой бразильца в недавнем матче «горняков» против его команды. Кроме того, подписание Додо вписывается в стратегию покупки молодых талантливых бразильцев, которую в последние годы ведет президент «бланкос» Флорентино Перес.
Контракт Додо с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.
Источник — Don Balon
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Пока Ноль... так что поутихни
Им до сих пор сниться молодёжь Аякса в бело-синих футболках. Никак не могут забыть тот сон.
Пока Ноль... так что поутихни
Он игрок сборной.
И даже с травмами он сильнее пингвина.
Он игрок сборной.
И даже с травмами он сильнее пингвина.
https://www.youtube.com/watch?v=BeaFiRwXUzA
Он игрок сборной.
И даже с травмами он сильнее пингвина.
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