Реал попытается летом 2021 года купить у Шахтера Додо

Молодой бразилец приглянулся руководству «бланкос» в очном поединке в Лиге чемпионов

  • 01.11.2020 11:45
  • 2348 просмотров
  • 18 комментариев
Реал попытается летом 2021 года купить у Шахтера Додо
© ФК Шахтер. Додо

Правый фулбек «Шахтера» Додо привлек внимание действующего чемпиона Испании мадридского «Реала».

«Бланкос» рассматривают возможность покупки Додо у «горняков» летом 2021 года, для чего в ближайшее время готовы начать предварительные контакты с украинским клубом.

В «Реале» полагают, что покупка Додо обойдется им ориентировочно в 18 миллионов евро.

Кандидатура Додо была одобрена главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, который был удивлен игрой бразильца в недавнем матче «горняков» против его команды. Кроме того, подписание Додо вписывается в стратегию покупки молодых талантливых бразильцев, которую в последние годы ведет президент «бланкос» Флорентино Перес.

Контракт Додо с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

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Источник — Don Balon

(19 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.11.2020 12:47
    -1
    AdvocatusDei, 01.11.2020 12:38
    Я понимаю твою спортивную зависть, но давай когда появиться «предметный интерес» ко всяким забарным-поповым-сиротам... и, о Боже в это не верю Караваеву... ну или хотя бы к Цыганкову, тогда и поговорим немного на равных... Два тура ЛЧ прошло, где интерес!? Ты же так пафосно об этом заявлял и думал, что прям очередь возникнет за динамовцами...
    Пока Ноль... так что поутихни
    "Ты же так пафосно об этом заявлял и думал, что прям очередь возникнет за динамовцами..."
    Им до сих пор сниться молодёжь Аякса в бело-синих футболках. Никак не могут забыть тот сон.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 12:38
    -1
    Trasher311987, 01.11.2020 12:24
    Циганков правый защитник?
    Я понимаю твою спортивную зависть, но давай когда появиться «предметный интерес» ко всяким забарным-поповым-сиротам... и, о Боже в это не верю Караваеву... ну или хотя бы к Цыганкову, тогда и поговорим немного на равных... Два тура ЛЧ прошло, где интерес!? Ты же так пафосно об этом заявлял и думал, что прям очередь возникнет за динамовцами...
    Пока Ноль... так что поутихни
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.11.2020 12:32
    0
    Продать Додо, пусть даже за 60 милионов и потом ставить Болбата?! Ну уж нет, спасибо
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 01.11.2020 12:31
    +1
    Пусть пару сезонов поиграет, замену ему достойну купят в Бразилии, тогда отпускать. Тоже самое касается Тете, Соломона и других молодых звёзд.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.11.2020 12:27
    -2
    Руки прочь от Додо! Не продадим даже за 50 лямов, так как самим надо!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 12:25
    -2
    AdvocatusDei, 01.11.2020 12:22
    Не бухти одно и тоже
    Не одно и тоже, буквы меняются
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 12:24
    0
    AdvocatusDei, 01.11.2020 12:23
    За 18 покупайте цыганкова
    Циганков правый защитник?
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 12:23
    0
    За 18 покупайте цыганкова
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 12:22
    0
    Trasher311987, 01.11.2020 12:20
    Этот пингвин сильнее но он должен быть на 2 головы сильнее испанца Дани Карвахаля, а он играет в команде родной страны.
    Он игрок сборной.
    И даже с травмами он сильнее пингвина.
    Не бухти одно и тоже
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 12:21
    0
    Угу
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 12:20
    -2
    Этот пингвин сильнее но он должен быть на 2 головы сильнее испанца Дани Карвахаля, а он играет в команде родной страны.
    Он игрок сборной.
    И даже с травмами он сильнее пингвина.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 12:11
    +1
    Віталій Яценко, 01.11.2020 12:07
    Я думаю, що Реал буде намагатись купити Трента Алексендра-Арнольда на цю позиціє. І це цілком логічно. Стосовно Додо, то він суттєво поступається за класом Ашрафу Хакімі, за якого Реалу платити нічого не треба було. Реал просто продав мароканця в Інтер, бо має плани на Трента. Наступне літо буде бомбезно трансферним для Реалу.
    А кто сказал, что Трента кто-то отпустит или же за него заломят 100 лямов. А насчет Додо, то до лета он еще больше может раскрыться.
    Ссылка
    Ukrainian Designer
      Ukrainian Designer, 01.11.2020 12:10
    -1
    10 НАЙКРАЩИХ ГРАВЦІВ ШАХТАРЯ В ФІФА 21 🔰 | Команда УПЛ в FIFA 21
    https://www.youtube.com/watch?v=BeaFiRwXUzA
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 01.11.2020 12:10
    0
    За 18 лямів за Додо вони можуть поцілувати клямку дверей офісу Шахтаря! Додо,Тете,Соломон,Антоніо то головний "актив " Шахтаря який можна оцінити сукупно в 200 лямів .
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 12:08
    +3
    18 лямов для РМ - это ничто, даже с пандемией. Таким командам как раз и надо продавать игроков минимум по 50 лямов. Раз купили Йовича за 60, то за бразильца должна быть цена в этом районе.
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 01.11.2020 12:07
    0
    Я думаю, що Реал буде намагатись купити Трента Алексендра-Арнольда на цю позиціє. І це цілком логічно. Стосовно Додо, то він суттєво поступається за класом Ашрафу Хакімі, за якого Реалу платити нічого не треба було. Реал просто продав мароканця в Інтер, бо має плани на Трента. Наступне літо буде бомбезно трансферним для Реалу.
    Ссылка
    romeo_xai
      romeo_xai, 01.11.2020 11:57
    +5
    Будуть просити 40-50 млн €, особливо з Реалу
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.11.2020 11:54
    +6
    О, да, так шахта и отдаст за эти $, особенно Реалу
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.11.2020 11:54
    +6
    О, да, так шахта и отдаст за эти $, особенно Реалу
    Ссылка
    romeo_xai
      romeo_xai, 01.11.2020 11:57
    +5
    Будуть просити 40-50 млн €, особливо з Реалу
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 12:08
    +3
    18 лямов для РМ - это ничто, даже с пандемией. Таким командам как раз и надо продавать игроков минимум по 50 лямов. Раз купили Йовича за 60, то за бразильца должна быть цена в этом районе.
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 01.11.2020 12:31
    +1
    Пусть пару сезонов поиграет, замену ему достойну купят в Бразилии, тогда отпускать. Тоже самое касается Тете, Соломона и других молодых звёзд.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 12:11
    +1
    Віталій Яценко, 01.11.2020 12:07
    Я думаю, що Реал буде намагатись купити Трента Алексендра-Арнольда на цю позиціє. І це цілком логічно. Стосовно Додо, то він суттєво поступається за класом Ашрафу Хакімі, за якого Реалу платити нічого не треба було. Реал просто продав мароканця в Інтер, бо має плани на Трента. Наступне літо буде бомбезно трансферним для Реалу.
    А кто сказал, что Трента кто-то отпустит или же за него заломят 100 лямов. А насчет Додо, то до лета он еще больше может раскрыться.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.11.2020 12:32
    0
    Продать Додо, пусть даже за 60 милионов и потом ставить Болбата?! Ну уж нет, спасибо
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 12:24
    0
    AdvocatusDei, 01.11.2020 12:23
    За 18 покупайте цыганкова
    Циганков правый защитник?
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 12:23
    0
    За 18 покупайте цыганкова
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 12:22
    0
    Trasher311987, 01.11.2020 12:20
    Этот пингвин сильнее но он должен быть на 2 головы сильнее испанца Дани Карвахаля, а он играет в команде родной страны.
    Он игрок сборной.
    И даже с травмами он сильнее пингвина.
    Не бухти одно и тоже
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 12:21
    0
    Угу
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 01.11.2020 12:10
    0
    За 18 лямів за Додо вони можуть поцілувати клямку дверей офісу Шахтаря! Додо,Тете,Соломон,Антоніо то головний "актив " Шахтаря який можна оцінити сукупно в 200 лямів .
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 01.11.2020 12:07
    0
    Я думаю, що Реал буде намагатись купити Трента Алексендра-Арнольда на цю позиціє. І це цілком логічно. Стосовно Додо, то він суттєво поступається за класом Ашрафу Хакімі, за якого Реалу платити нічого не треба було. Реал просто продав мароканця в Інтер, бо має плани на Трента. Наступне літо буде бомбезно трансферним для Реалу.
    Ссылка
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