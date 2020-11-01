Реал попытается летом 2021 года купить у Шахтера Додо

Правый фулбек «Шахтера» Додо привлек внимание действующего чемпиона Испании мадридского «Реала».

«Бланкос» рассматривают возможность покупки Додо у «горняков» летом 2021 года, для чего в ближайшее время готовы начать предварительные контакты с украинским клубом.

В «Реале» полагают, что покупка Додо обойдется им ориентировочно в 18 миллионов евро.

Кандидатура Додо была одобрена главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, который был удивлен игрой бразильца в недавнем матче «горняков» против его команды. Кроме того, подписание Додо вписывается в стратегию покупки молодых талантливых бразильцев, которую в последние годы ведет президент «бланкос» Флорентино Перес.

Контракт Додо с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.