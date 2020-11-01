Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне понравился дебют Нещерета за Динамо»

Наставник киевлян дал экспресс-комментарий после матча УПЛ

  • 01.11.2020 00:10
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне понравился дебют Нещерета за Динамо»
© twitter.com/DynamoKyiv

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал победу 2:1 над «Днепром-1» в матче УПЛ, а также дебют молодого вратаря Руслана Нещерета.

«Дебют Нещерета? Мне понравилась его игра, понравилась, как он вел себя в игре. Соперник забил очень хороший гол. Но я бы хотел отметить, что Нещерет должен был знать, что туда последует удар, должен был сместиться. Однако, в общем, я доволен. Придавал уверенность команде, начинал атаки так, как нужно».

«Сам матч был сложным против хорошего соперника. У них хорошая линия обороны, опытная, а в атаке у них быстрые футболисты. Я доволен игрой. Надо только внимательнее быть в последней фазе с завершением атак», - сказал Луческу.

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Источник — Sport.ua

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