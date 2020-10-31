Бундеслига. Соперник Шахтера обыграл РБ Лейпциг, выездная победа Баварии

Состоялись пять поединков 6-го тура немецкой Бундеслиги.
Следующий соперник «Шахтера» в Лиге чемпионов «Боруссия» из Менхенгладбаха с минимальным счетом одолела «РБ Лейпциг».
«Бавария» на выезде переиграла «Кельн», «Арминия» проиграла «Боруссии» из Дортмунда, дубль на счету центрального защитника Матса Хуммельса.
Бундеслига, шестой тур
«Боруссия М» – «РБ Лейпциг» – 1:0
Гол: 1:0 – 60 Вольф.
«Кельн» – «Бавария» – 1:2
Голы: 0:1 – 13, пенальти Мюллер, 0:2 – 45 Гнабри, 1:2 – 82 Дрекслер.
«Арминия» – «Боруссия Д» – 0:2
Голы: 0:1 – 53 Хуммельс, 0:2 – 71 Хуммельс.
«Аугсбург» – «Майнц» – 3:1
Голы: 1:0 – 40 Варгас, 1:1 – 64 Онисиво, 2:1 – 80 Хан, 3:1 – 90 Хан.
«Айнтрахт Ф» – «Вердер» – 1:1
Голы: 0:1 – 51 Сарджент, 1:1 – 65 Андре Силва.
Источник — Sport.ua
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