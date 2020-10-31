Бундеслига. Соперник Шахтера обыграл РБ Лейпциг, выездная победа Баварии

Хуммельс отличился дублем в матче против «Арминии»

  • 31.10.2020 21:22
  • 260 просмотров
  • 4 комментария
Бундеслига. Соперник Шахтера обыграл РБ Лейпциг, выездная победа Баварии
© ФК Бавария Мюнхен

Состоялись пять поединков 6-го тура немецкой Бундеслиги.

Следующий соперник «Шахтера» в Лиге чемпионов «Боруссия» из Менхенгладбаха с минимальным счетом одолела «РБ Лейпциг».

«Бавария» на выезде переиграла «Кельн», «Арминия» проиграла «Боруссии» из Дортмунда, дубль на счету центрального защитника Матса Хуммельса.

Бундеслига, шестой тур

«Боруссия М» – «РБ Лейпциг» – 1:0 
Гол: 1:0 – 60 Вольф.

«Кельн» – «Бавария» – 1:2
Голы: 0:1 – 13, пенальти Мюллер, 0:2 – 45 Гнабри, 1:2 – 82 Дрекслер.

«Арминия» – «Боруссия Д» – 0:2
Голы: 0:1 – 53 Хуммельс, 0:2 – 71 Хуммельс.

«Аугсбург» – «Майнц» – 3:1
Голы: 1:0 – 40 Варгас, 1:1 – 64 Онисиво, 2:1 – 80 Хан, 3:1 – 90 Хан.

«Айнтрахт Ф» – «Вердер» – 1:1
Голы: 0:1 – 51 Сарджент, 1:1 – 65 Андре Силва.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 31.10.2020 21:31
    0
    Лейпциг ещё не очухался после 0:5 от МЮ
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 31.10.2020 21:31
    -1
    Sty. 1e, 31.10.2020 21:28
    Надіюсь бобри(диркачі) ВПЕВНЕНО ЗАЙМУТЬ 4 МІСЦЕ У ГРУПІ, позорніки України, клуб рівня Лугано Ференцвароша Єблонця
    надейся, даун. Я тоже надеюсь, что в чукре кртодауны займут почетное третье место после ДК и Ворсклы
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 31.10.2020 21:28
    0
    Александр Шевченко, 31.10.2020 21:25
    Давай, Боруссия, раз Лейпциг обыграли, то кротов и подавно должны дрюкать
    Надіюсь бобри(диркачі) ВПЕВНЕНО ЗАЙМУТЬ 4 МІСЦЕ У ГРУПІ, позорніки України, клуб рівня Лугано Ференцвароша Єблонця
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 31.10.2020 21:25
    -2
    Давай, Боруссия, раз Лейпциг обыграли, то кротов и подавно должны дрюкать
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 31.10.2020 21:31
    0
    Лейпциг ещё не очухался после 0:5 от МЮ
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 31.10.2020 21:28
    0
    Александр Шевченко, 31.10.2020 21:25
    Давай, Боруссия, раз Лейпциг обыграли, то кротов и подавно должны дрюкать
    Надіюсь бобри(диркачі) ВПЕВНЕНО ЗАЙМУТЬ 4 МІСЦЕ У ГРУПІ, позорніки України, клуб рівня Лугано Ференцвароша Єблонця
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности