ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 ноября

В воскресенье, 1 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
14:00. Минай - Рух 2,24 - 3,45 - 3,15
17:00. Львов - Ворскла 7,15 - 4,45 - 1,37
19:30. Ингулец - Заря 5,14 - 4,05 - 1,55
16:00. Ньюкасл - Эвертон 3,68 - 3,55 - 2,15
18:30. Манчестер Юнайтед - Арсенал 2,08 - 3,65 - 3,95
21:15. Тоттенхэм - Брайтон 1,64 - 4,05 - 5,45
13:30. Удинезе - Милан 4,38 - 3,85 - 1,85
16:00. Специя - Ювентус 10,78 - 5,95 - 1,35
19:00. Рома - Фиорентина 1,88 - 4,10 - 4,15
Виталий Петровский, Sport.ua
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