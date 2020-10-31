Крупная победа. Солигорский Шахтер Григорчука продолжает погоню за титулом

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» Романа Григорчука разгромил «Белшину».

Таким образом, за три тура до окончания чемпионата команда украинского наставника всего на одно очко отстает от БАТЭ, который занимает первое место в турнирной таблице.

Любопытно, что как раз в следующем туре «Шахтер» будет принимать борисовчан.

Третье место с отставанием в четыре очка занимает брестское «Динамо».

Чемпионат Беларуси. 18-й тур

«Белшина» – «Шахтер» (Солигорск) – 1:5

Голы: 0:1 – 58 Яхшибоев, 0:2 – 63 Яхшибоев, 0:3 – 75 Сзоке, 0:4 – 81 Яхшибоев, 0:5 – 86 Кендыш, 1:5 – 90 Левицкий.