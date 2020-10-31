Нещерет, Андриевский и Супряга - в основе Динамо на Днепр-1

Молодой вратарь киевлян Нещерет получил свой шанс в основе

  • 31.10.2020 18:46
  • 2850 просмотров
  • 6 комментариев
Нещерет, Андриевский и Супряга - в основе Динамо на Днепр-1
© fcdynamo.kiev.ua

В 19:30 стартует матч УПЛ между «Днепром-1» и «Динамо» Киев. Наставники определили стартовые составы.

В составе киевлян отметим вратаря Руслана Нещерета, который выходит в основе из-за отсутствия Георгий Бущана и Дениса Бойко, которые подхватили коронавирус. По этой же причине нет Виталия Миколенко.

Днепр-1: Сарнавский, Адамюк, Тейлор, Логинов, Цуриков, Игнатенко, Пихаленок, Назаренко, Ди Франко, Когут, Довбик

В запасе: Юрчук, Сафронов, Коркишко, Ярмолюк, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Хобленко

Динамо: Нещерет, Кендзера, Попов, Забарный, Караваев, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Цыганков, Вербич, Супряга

В запасе: Моргун, Шабанов, Белуце, Сидорчук, Леднев, Де Пена, Гармаш, Родригеш, Дуэлунд

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 19:26
    0
    Луческу начинает напрягать с этими экспериментами с составом. Ну понятно, впереди Барселона, ну так это означает что сегодня нужно очки терять и позволить Шахтеру приблизиться к нам...
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 19:18
    0
    У Луческу и Родригеса какой то конфликт наверное, а жаль. Родригес как по мне лучше Цыганкова. И Супряга в нападении- вдесятером играть будем
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 31.10.2020 18:56
    -5
    Где Автобус где?, 31.10.2020 18:52
    Если не будет договорняка Днепр 1 должен победить
    А Жадсон еще раз сыграть в сборной Бразилии
    Ссылка
    Где Автобус где?
    online
      Где Автобус где?, 31.10.2020 18:52
    -2
    ihor7003, 31.10.2020 18:51
    Шепелев,Андриевский все понятно! Днепр-1 дерзай
    Если не будет договорняка Днепр 1 должен победить
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.10.2020 18:51
    -1
    Шепелев,Андриевский все понятно! Днепр-1 дерзай
    Ссылка
    Где Автобус где?
    online
      Где Автобус где?, 31.10.2020 18:51
    0
    Днепр1 удачи тебе с 🚌🚌
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 19:26
    0
    Луческу начинает напрягать с этими экспериментами с составом. Ну понятно, впереди Барселона, ну так это означает что сегодня нужно очки терять и позволить Шахтеру приблизиться к нам...
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 19:18
    0
    У Луческу и Родригеса какой то конфликт наверное, а жаль. Родригес как по мне лучше Цыганкова. И Супряга в нападении- вдесятером играть будем
    Ссылка
    Где Автобус где?
    online
      Где Автобус где?, 31.10.2020 18:51
    0
    Днепр1 удачи тебе с 🚌🚌
    Ссылка
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