Нещерет, Андриевский и Супряга - в основе Динамо на Днепр-1

В 19:30 стартует матч УПЛ между «Днепром-1» и «Динамо» Киев. Наставники определили стартовые составы.

В составе киевлян отметим вратаря Руслана Нещерета, который выходит в основе из-за отсутствия Георгий Бущана и Дениса Бойко, которые подхватили коронавирус. По этой же причине нет Виталия Миколенко.

Днепр-1: Сарнавский, Адамюк, Тейлор, Логинов, Цуриков, Игнатенко, Пихаленок, Назаренко, Ди Франко, Когут, Довбик

В запасе: Юрчук, Сафронов, Коркишко, Ярмолюк, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Хобленко

Динамо: Нещерет, Кендзера, Попов, Забарный, Караваев, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Цыганков, Вербич, Супряга

В запасе: Моргун, Шабанов, Белуце, Сидорчук, Леднев, Де Пена, Гармаш, Родригеш, Дуэлунд