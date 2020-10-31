ФОТО. Цуренко порадовала фанатов горячими снимками

Украинская теннисистка Леся Цуренко выложили в инстаграм несколько горячих фотографий с отдыха.

«Привет, солнце море и песок», – написала теннисистка в комментарии к публикации.

«Что это за богиня?», – восхитилась Марта Костюк, с ней тяжело не согласиться.