ФОТО. Цуренко порадовала фанатов горячими снимками

Эти фотографии согреют вас холодными вечерами

  • 31.10.2020 17:45
  • 3214 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Цуренко порадовала фанатов горячими снимками
© WTA. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко выложили в инстаграм несколько горячих фотографий с отдыха.

«Привет, солнце море и песок», – написала теннисистка в комментарии к публикации.

«Что это за богиня?», – восхитилась Марта Костюк, с ней тяжело не согласиться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello ☀️🏖 ☺️ #vacation #touristmodeon #belek #turkey🇹🇷

Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

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Источник — Instagram

(13 голосов)

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Комментарии
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 31.10.2020 18:15
    0
    Ни о чем и зовут никак.
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 31.10.2020 18:11
    +2
    Не особливо й чо, але так і нічо наче))
    Ссылка
    Андрій Гусак
      Андрій Гусак, 31.10.2020 17:51
    +4
    Краще б грою порадувала!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.10.2020 17:47
    +3
    Да ничо так!
    Ссылка
    Андрій Гусак
      Андрій Гусак, 31.10.2020 17:51
    +4
    Краще б грою порадувала!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.10.2020 17:47
    +3
    Да ничо так!
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 31.10.2020 18:11
    +2
    Не особливо й чо, але так і нічо наче))
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 31.10.2020 18:15
    0
    Ни о чем и зовут никак.
    Ссылка
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