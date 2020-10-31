Малиновский во 2-й раз в сезоне выйдет в стартовом составе на матч Серии А

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на матч шестого тура Серии А против «Кротоне».
Встреча начнется в 16:00 по Киеву.
В текущем сезоне Малиновский сыграл во всех пяти матчах чемпионата Италии, но лишь раз начинал матч в основе.
Iniziamo così a Crotone! 👊— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 31, 2020
Our #StartingXI presented by @Plus500! 🙌
⠀#CrotoneAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/UbNIdMNAfh
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Источник — Sport.ua
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