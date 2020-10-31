Малиновский во 2-й раз в сезоне выйдет в стартовом составе на матч Серии А

Украинец появится с первых минут встречи против «Кротоне»

  • 31.10.2020 15:40
  • 846 просмотров
  • 4 комментария
Малиновский во 2-й раз в сезоне выйдет в стартовом составе на матч Серии А
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на матч шестого тура Серии А против «Кротоне».

Встреча начнется в 16:00 по Киеву.

В текущем сезоне Малиновский сыграл во всех пяти матчах чемпионата Италии, но лишь раз начинал матч в основе.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    mb_cdi
      mb_cdi, 31.10.2020 16:38
    +1
    Хорошее достижение!
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 31.10.2020 16:34
    +1
    Малина уже отдал голевой пас на Муриеля,так что его выход в старте уже оправдан!!!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 31.10.2020 16:03
    -1
    У Аталанты тренер тоже мистер? Не знал, шо Бергамо находиться в США или Великобритании, думал что это Италия
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 15:45
    +3
    Надо оправдывать доверие тренера и забивать!
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 15:45
    +3
    Надо оправдывать доверие тренера и забивать!
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 31.10.2020 16:38
    +1
    Хорошее достижение!
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 31.10.2020 16:34
    +1
    Малина уже отдал голевой пас на Муриеля,так что его выход в старте уже оправдан!!!
    Ссылка
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