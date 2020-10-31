Малиновский во 2-й раз в сезоне выйдет в стартовом составе на матч Серии А

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на матч шестого тура Серии А против «Кротоне».

Встреча начнется в 16:00 по Киеву.

В текущем сезоне Малиновский сыграл во всех пяти матчах чемпионата Италии, но лишь раз начинал матч в основе.