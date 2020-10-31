Мбаппе – самый дорогой игрок мира не старше 21 года

Авторитетный ресурс Forbes составил рейтинг самых дорогих футболистов мира, чей возраст не больше 21 года. Первое место в рейтинге прогнозируемо занял форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.
Топ-10 рейтинга:
1. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ, 193,3 миллиона евро)
2. Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико» Мадрид, 104 млн)
3. Кай Хаверц (Германия, «Челси», 98 млн)
4. Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария», 88,3 млн)
5. Джейдон Санчо (Англия, «Боруссия» Д, 86,8 млн)
6. Маттейс де Лигт (Голландия, «Ювентус», 86,8 млн)
7. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Боруссия» Д, 68,3 млн)
8. Ашраф Хакими (Марокко, «Интер», 66,3 млн)
9. Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи», 63 млн)
10. Ферран Торрес (Испания, «Манчестер Сити», 57,7 млн)
Источник — Forbes
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