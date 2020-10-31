Мбаппе – самый дорогой игрок мира не старше 21 года

В топ-3 – Жоау Фелиш и Кай Хаверц

  • 31.10.2020 15:38
  • 789 просмотров
  • 2 комментария
Мбаппе – самый дорогой игрок мира не старше 21 года
© twitter.com/PSG_inside

Авторитетный ресурс Forbes составил рейтинг самых дорогих футболистов мира, чей возраст не больше 21 года. Первое место в рейтинге прогнозируемо занял форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Топ-10 рейтинга:

1. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ, 193,3 миллиона евро)

2. Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико» Мадрид, 104 млн)

3. Кай Хаверц (Германия, «Челси», 98 млн)

4. Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария», 88,3 млн)

5. Джейдон Санчо (Англия, «Боруссия» Д, 86,8 млн)

6. Маттейс де Лигт (Голландия, «Ювентус», 86,8 млн)

7. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Боруссия» Д, 68,3 млн)

8. Ашраф Хакими (Марокко, «Интер», 66,3 млн)

9. Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи», 63 млн)

10. Ферран Торрес (Испания, «Манчестер Сити», 57,7 млн)

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Источник — Forbes

(8 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 16:03
    0
    Заслуженно.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 31.10.2020 15:54
    -1
    Рейтинг фуфло... на первых трёх местах должны быть тэтэ, додо и жиденок соломон...
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 16:03
    0
    Заслуженно.
    Ссылка
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