Вторая ракетка мира Симона Халеп заразилась коронавирусом. Об этом сама румынская теннисистка сообщила у себя в Твиттере:
«Всем привет. Хочу сообщить, что я заразилась коронавирусом. Сейчас я нахожусь на самоизоляции дома.
У меня нет серьезных симптомов, так что я быстро иду на поправку. Чувствую себя хорошо, мы преодолеем это вместе».
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Источник — Twitter
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