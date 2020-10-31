Вторая ракетка мира Симона Халеп заразилась коронавирусом. Об этом сама румынская теннисистка сообщила у себя в Твиттере:

«Всем привет. Хочу сообщить, что я заразилась коронавирусом. Сейчас я нахожусь на самоизоляции дома.

У меня нет серьезных симптомов, так что я быстро иду на поправку. Чувствую себя хорошо, мы преодолеем это вместе».