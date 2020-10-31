ВИДЕО. Бенито забил дебютный гол в УПЛ

Полузащитник «Олимпика» Бенито забил свой дебютный гол в УПЛ. Он открыл счет в матче восьмого тура против «Колоса» на 17-й минуте.

Для того, чтобы забить первый гол, 22-летнему нигерийцу понадобилось 8 матчей: 1 в прошлом сезоне в составе «Динамо» и 7 – в нынешнем сезоне в «Олимпике».

Напомним, Бенито выступает за донецкий клуб на правах аренды из «Динамо».