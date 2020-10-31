Колос – Олимпик. Исаенко впервые выйдет в старте команды Костышина

Коваливский «Колос» на домашнем стадионе принимает донецкий «Олимпик» в поединке 8-го тура украинской Премьер-лиги. Матч начнется в 14:00.
Уже известны стартовые составы команд. Отметим, что в составе хозяев впервые с первых минут выйдет арендованный у «Динамо» форвард Евгений Исаенко.
Наставник «Колоса» Руслан Костышин оставил опытных нападающих Евгения Селезнева и Владимира Лысенко на скамейке запасных.
«Колос»: Кучерук – Кравченко, Гавриш, Черноморец, Емец, Задоя, Мамаду, Смирный, Костышин, Морозко, Исаенко.
Запасные: Кучеренко, Зозуля, Новак, Богданов, Ориховский, Антюх, Ильин, Селезнев, Лысенко.
«Олимпик»: Кичак – Ксенз, Драме, Цымбалюк, Снурницын, Пасич, Тейшейра, Политыло, Бабенко, Бенито, Шахаб.
Запасные: Бетим, Гришко, Аблитаров, Романовский, Завийский, Кириленко, Чогадзе, Альваренга, Каргбо.
Источник — УПЛ
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