Колос – Олимпик. Исаенко впервые выйдет в старте команды Костышина

Тренеры определились с составами на матч 8-го тура УПЛ

  • 31.10.2020 13:15
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Колос – Олимпик. Исаенко впервые выйдет в старте команды Костышина
© ФК Колос

Коваливский «Колос» на домашнем стадионе принимает донецкий «Олимпик» в поединке 8-го тура украинской Премьер-лиги. Матч начнется в 14:00.

Уже известны стартовые составы команд. Отметим, что в составе хозяев впервые с первых минут выйдет арендованный у «Динамо» форвард Евгений Исаенко.

Наставник «Колоса» Руслан Костышин оставил опытных нападающих Евгения Селезнева и Владимира Лысенко на скамейке запасных.

«Колос»: Кучерук – Кравченко, Гавриш, Черноморец, Емец, Задоя, Мамаду, Смирный, Костышин, Морозко, Исаенко.

Запасные: Кучеренко, Зозуля, Новак, Богданов, Ориховский, Антюх, Ильин, Селезнев, Лысенко.

«Олимпик»: Кичак – Ксенз, Драме, Цымбалюк, Снурницын, Пасич, Тейшейра, Политыло, Бабенко, Бенито, Шахаб.

Запасные: Бетим, Гришко, Аблитаров, Романовский, Завийский, Кириленко, Чогадзе, Альваренга, Каргбо.

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Источник — УПЛ

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