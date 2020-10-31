ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал экс-игрока Карпат

ФК «Львов» подписал украинского защитника Владимира Якимца. Соглашение рассчитано на два сезона с возможностью пролонгации еще на один.
22-летний защитник является воспитанником ДЮШ «Львов», впрочем, к матчам основной команды раньше не привлекался. Предыдущим клубом Якимца были львовские «Карпаты», с которыми он разорвал контракт в начале октября.
В составе новой команды Владимир Якимец играть в футболке с двадцать четвёртым номером.
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Источник — ФК Львов
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