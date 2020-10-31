ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал экс-игрока Карпат

Владимир Якимец на правах свободного агента перебрался из одного львовского клуба во второй

  • 31.10.2020 04:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал экс-игрока Карпат
© ФК Львов

ФК «Львов» подписал украинского защитника Владимира Якимца. Соглашение рассчитано на два сезона с возможностью пролонгации еще на один.

22-летний защитник является воспитанником ДЮШ «Львов», впрочем, к матчам основной команды раньше не привлекался. Предыдущим клубом Якимца были львовские «Карпаты», с которыми он разорвал контракт в начале октября.

В составе новой команды Владимир Якимец играть в футболке с двадцать четвёртым номером.

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Источник — ФК Львов

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