Где смотреть онлайн матч чемпионата Франции Монако – Бордо

В субботу, 1-го ноября, состоится поединок 9-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» примет «Бордо».
Матч пройдет в городе Фонвьей на стадионе «Луи II». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Манчестер Сити» – «Лестер» покажет видеосервис «MEGOGO».
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Источник — Sport.ua
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