Сивасспор – Маккаби Т-А – 1:2. Кайоде забивает. Видео голов и обзор матча

29 октября в матче 2-го тура Лиги Европы турецкий «Сивасспор» проиграл израильскому «Маккаби» Тель-Авив.
Смотрите видео голов и обзор матча «Сивасспор» – «Маккаби» Тель-Авив – 1:2.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Дор Перетц (Маккаби Тель-Авив).
|69'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дан Битон (Маккаби Тель-Авив).
|67'
|Samba Camara (Сивасспор) получает красную карточку.
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Оларенваджу Кайоде (Сивасспор).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.