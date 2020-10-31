Ницца – Хапоэль Б-Ш – 1:0. Видео гола и обзор матча

29 октября в матче 2-го тура Лиги Европы французская «Ницца» дома обыграла израильский «Хапоэль» Б-Ш.
Смотрите видео голов и обзор матча «Ницца» – «Хапоэль» Беэр-Шева – 1:0.
События матча
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Ницца).
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Источник — Футбол 1/2/3
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