Негредо забивает. Сенсационный Кадис обошел Реал и вышел на 2-е место

30 октября состоялся стартовый матч 8-го тура чемпионата Испании.
«Эльче» проиграл «Кадису» (0:2), который вышел на 2-е место турнирной таблицы Ла Лиги (14 очков), обогнав даже «Реал» (13).
За «Кадис» стабильно забивает 35-летний ветеран Альваро Негредо, победитель Евро-2012 (проходившего в Польше и Украине) в составе национальной сборной Испании.
Ла Лига. 8-й тур
«Эльче» – «Кадис» – 0:2
Голы: Негредо, 36, Санчес, 39.
«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Бургос (Рафа Суариш, 82), Родригес (Кондзер, 75), Диоп (Экспосито, 46), Альварес, Посо, Кике Гарсия (Муто, 82), Инуи (Серхио Энрич, 46), Б.Хиль.
«Кадис»: Ледесма, Кала, Эспино, Акапо, Фали, Фернандес, Хосе Мари (Гарридо, 81), Йенссон (Фернандес, 80), Негредо (Бодижер, 80), Лосано (Малбашич, 72), Санчес (Алехо, 61).
Предупреждения: Лосано, 64. Бургос, 70.
Судья: Матеу Лаос.
Эйбар. Стадион «Ипуруа».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.