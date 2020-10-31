8-й тур
Эйбар
0 : 2
Кадис
30.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Негредо забивает. Сенсационный Кадис обошел Реал и вышел на 2-е место

30 октября состоялся стартовый матч 8-го тура чемпионата Испании

  • 31.10.2020 00:48
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Негредо забивает. Сенсационный Кадис обошел Реал и вышел на 2-е место
© ФК Кадис. Альваро Негредо

30 октября состоялся стартовый матч 8-го тура чемпионата Испании.

«Эльче» проиграл «Кадису» (0:2), который вышел на 2-е место турнирной таблицы Ла Лиги (14 очков), обогнав даже «Реал» (13).

За «Кадис» стабильно забивает 35-летний ветеран Альваро Негредо, победитель Евро-2012 (проходившего в Польше и Украине) в составе национальной сборной Испании.

Ла Лига. 8-й тур

«Эльче» – «Кадис» – 0:2

Голы: Негредо, 36, Санчес, 39.

«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Бургос (Рафа Суариш, 82), Родригес (Кондзер, 75), Диоп (Экспосито, 46), Альварес, Посо, Кике Гарсия (Муто, 82), Инуи (Серхио Энрич, 46), Б.Хиль.

«Кадис»: Ледесма, Кала, Эспино, Акапо, Фали, Фернандес, Хосе Мари (Гарридо, 81), Йенссон (Фернандес, 80), Негредо (Бодижер, 80), Лосано (Малбашич, 72), Санчес (Алехо, 61).

Предупреждения: Лосано, 64. Бургос, 70.

Судья: Матеу Лаос.

Эйбар. Стадион «Ипуруа».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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