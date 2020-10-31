6-й тур
Шальке
1 : 1
Штутгарт
30.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Гельзенкирхен на дне. Шальке и Штутгарт разошлись миром

30 октября в чемпионате Германии состоялся стартовый матч 6-го тура Бундеслиги

  • 31.10.2020 00:35
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Гельзенкирхен на дне. Шальке и Штутгарт разошлись миром
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30 октября в чемпионате Германии состоялся стартовый матч 6-го тура Бундеслиги

«Шальке» и «Штутгарт» разошлись миром (1:1). Хозяева поля находятся на дне турнирной таблицы (2 очка), а гости входят в топ-5 лиги.

Топ-5 Бундеслиги: «РБ Лейпциг», «Бавария», «Боруссия» Д (по 12), «Штуттгарт», «Байер» (по 9).

Бундеслига. 6-й тур

«Шальке» – «Штутгарт» – 1:1

Голы: Тиав, 30 – Гонсалес, 56 (пенальти).

«Шальке»: Реннов, Очипка, Настасич (Бенталеб, 70), Сане, Людевиг, Тиав, Маскарель, Харит, Боздоган (Шепф, 84), Ут (Раман, 83), Гонсалу Пасьенсия.

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Штенцель, Соса (Клемент, 75), Каразор, Кастро (Ферстер, 90+1), Эндо, Мангаля, Кулибали (Чурлинов, 79), Климовиц (Вамангитука, 75), Калайджич (Гонсалес, 46).

Предупреждения: Кастро, 37. Сане, 55. Маскарель, 59. Гонсалес, 81.

Судья: Бранд.

Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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