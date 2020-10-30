Клацнул позвоночник. Денисов поведал о самочувствии Леоненко: нужен тест

Леоненко пропустил выпуск Великого футбола из-за подозрения на коронавирус

  • 30.10.2020 22:38
  • 1088 просмотров
  • 1 комментарий
Клацнул позвоночник. Денисов поведал о самочувствии Леоненко: нужен тест
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в авторской программе Денисов Time рассказал о самочувствии Виктора Леоненко, который пропустил последний выпуск программы Великий футбол из-за подозрения на коронавирус.

«Это просто хит. Он катается с ветеранской сборной, обнимается там со всеми. Звонит и говорит, что в груди болит, такого раньше не было. Сказал ему идти сдавать тест и не приходить. Слава Богу, вышел Слава Шевчук, нас в студии трое было. Витя пошел сдал тест, результат отрицательный. А он все равно говорит, что болит в груди.

Мы же слышали массу историй, как идет воспаление и люди это не понимают. Ему нужно идти на КТ, а его жена не хочет этого. Моя супруга говорит, чтоб ему вправили позвонки, возможно причина в этом. Сегодня звонит он мне, передает благодарность жене. Говорит, что пришел костоправ, клацнул позвоночник, и все хорошо. В воскресенье он будет в эфире. К счастью, никакого «ковида» у него не было, а случилось обыкновенное защемление».

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Источник — Денисов Time

(13 голосов)

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Комментарии
    Dron8888
      Dron8888, 30.10.2020 22:56
    0
    Остановите, Вите...
    Ссылка
    Dron8888
      Dron8888, 30.10.2020 22:56
    0
    Остановите, Вите...
    Ссылка
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