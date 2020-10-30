Славия Прага
1 : 0
Байер
29.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Славия – Байер – 1:0. Сенсация в Праге. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги Европы

  • 30.10.2020 22:03
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Славия – Байер – 1:0. Сенсация в Праге. Видео гола и обзор матча
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29 октября в матче 2-го тура Лиги Европы пражская «Славия» неожиданно обыграла немецкий «Байер» (1:0).

Единственный гол забил Питер Олайинка на 80-й минуте. У гостей был удален Карим Бельараби.

Смотрите видео голов и обзор матча «Славия» Прага – «Байер» Леверкузен – 1:0.

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Питер Олайинка (Славия Прага).
22' Игрок команды Байер получает красную карточку.
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Источник — Футбол 1/2/3

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