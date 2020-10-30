Славия – Байер – 1:0. Сенсация в Праге. Видео гола и обзор матча

29 октября в матче 2-го тура Лиги Европы пражская «Славия» неожиданно обыграла немецкий «Байер» (1:0).
Единственный гол забил Питер Олайинка на 80-й минуте. У гостей был удален Карим Бельараби.
Смотрите видео голов и обзор матча «Славия» Прага – «Байер» Леверкузен – 1:0.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Питер Олайинка (Славия Прага).
|22'
|Игрок команды Байер получает красную карточку.
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Источник — Футбол 1/2/3
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