ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября

В субботу, 31 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
БОКС
23:00 Александр Усик - Дерек Чисора 1,14 - 30,95 - 5,75
ФУТБОЛ
14:00. Колос - Олимпик 2,24 - 3,45 - 3,15
17:00. Александрия - Десна 3,15 - 3,45 - 2,37
19:30. Днепр-1 - Динамо Киев 8,14 - 4,05 - 1,45
14:30. Шеффилд Манчестер Сити 9,38 - 5,55 - 1,35
17:00. Бернли - Челси 6,78 - 4,55 - 1,45
19:30. Ливерпуль - Вест Хэм 1,38 - 5,25 - 7,95
15:00. Реал Мадрид - Уэска 1,44 - 5,05 - 7,45
19:30. Осасуна - Атлетико 4,98 - 3,45 - 1,85
22:00. Алавес - Барселона 7,78 - 4,95 - 1,45
16:00. Кротоне - Аталанта 6,28 - 4,25 - 1,45
19:00. Интер - Парма 1,38 - 5,25 - 8,95
Виталий Петровский, Sport.ua
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