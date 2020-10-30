Василий КОБИН: «У меня нет нареканий на состав»

Свой дебютный сезон в УПЛ «Минай» начал неудачно: всего 5 очков в 6 турах и 12-е место в турнирной таблице. Главный тренер команды Василий Кобин рассказал о причинах неудачного старта своей команды:

- Какие видите причины в сложном старте для новичков УПЛ?

– Причина очевидная – короткий промежуток времени между сезонами. Элементарно не хватало времени для построения конкурентоспособной команды, которая была бы готова к серьезным заданиям в Премьер-лиге. Межсезонья практически не было.

- 3 недели во время международной паузы также не хватило для подготовки?

– Если бы не было этих 20 дней, думаю, что командам, вышедшим в УПЛ, было бы еще намного сложнее. Конечно, эти 3 недели нам помогли в плане подготовки, но это только тренировочный процесс, у нас не было контрольных матчей. Сыграли только с «Ворсклой» 2 игры по 45 минут – этого мало для подготовки. Как показывает время, как минимум 4-5 игр нужно было сыграть, чтобы определиться с обоймой футболистов.

Сейчас я делаю в каждой игре ротации в составе, чтобы понимать, кто проявляет себя сильнее в играх. Если бы были сборы со спаррингами, мы бы могли определить основную обойму. А в тренировочном процессе не всегда можно выделить, кто сильнее в тех или иных моментах.

- Короткое межсезонье повлияло на комплектацию команды?

– У меня нет нареканий, что у нас плохой состав. У нас хорошие футболисты, мы подобрали игроков, которые могут навязывать конкуренцию в премьер-лиге. Больше повлияло отсутствие времени и контрольных матчей.

- Тяжелая борьба за выход в УПЛ повлияла на такое начало сезона?

– Думаю, это никаким образом не повлияло на нас. В плане психологии мы только приобрели от того, что нам удалось в напряженной борьбе выиграть первую лигу. Как показала игра с «Александрией», на тех же эмоциях мы и выиграли первую встречу. В плане психологии наша команда в достаточно неплохом состоянии.

- Коронавирус повлиял на «Минай»?

– Были одиночные случаи, но существенно на команду это не повлияло.