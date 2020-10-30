Чиприан МАРИКА: «Не дай Бог вам увидеть, как Луческу нервничает»

Румынский специалист умеет призвать своих игроков к порядку

  • 30.10.2020 18:54
  • 1773 просмотра
  • 2 комментария
Чиприан МАРИКА: «Не дай Бог вам увидеть, как Луческу нервничает»
© Fanatik.ro. Чиприан Марика

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Румынии Чиприан Марика удивлен, что киевское «Динамо» под руководством его соотечественника Мирчи Луческу упустило победу во втором туре группового раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (2:2).

«Я удивлен, что Мирча Луческу, столь сообразительный человек в такие моменты, потерял с «Динамо» столь драгоценные очки. Трудно представить, что привело к такому результату, но у его команды был сложный матч».

«Мирча обычно спокоен, когда футболисты интерпретируют игру так, как он им сказал, но не дай Бог вам увидеть, как Луческу нервничает! Он умеет вернуть к реальности, когда видит, что футболисты ослабляют внимание. У Мирчи есть темперамент!»

«Когда он чувствует, что игроки спят, он становится агрессивным, и это дает результат. В свое время Разван Рац прочувствовал это на своей шкуре, но он неправильно отреагировал на это, и Луческу разозлился еще больше!» - рассказал Марика.

Напомним, Марика выступал за «Шахтер» с 2004 по 2007 годы.

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Источник — Digisport.ro

(21 голос)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 30.10.2020 19:20
    +2
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    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 30.10.2020 19:18
    -1
    я - злой и страшный серый волк , я в Чиприанах знаю толк. у-у-у-у
    похоже, что Луческу во время матча переклинило?
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 30.10.2020 19:20
    +2
    Нам результат на табло интереснее видеть
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