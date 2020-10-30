Чиприан МАРИКА: «Не дай Бог вам увидеть, как Луческу нервничает»

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Румынии Чиприан Марика удивлен, что киевское «Динамо» под руководством его соотечественника Мирчи Луческу упустило победу во втором туре группового раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (2:2).

«Я удивлен, что Мирча Луческу, столь сообразительный человек в такие моменты, потерял с «Динамо» столь драгоценные очки. Трудно представить, что привело к такому результату, но у его команды был сложный матч».

«Мирча обычно спокоен, когда футболисты интерпретируют игру так, как он им сказал, но не дай Бог вам увидеть, как Луческу нервничает! Он умеет вернуть к реальности, когда видит, что футболисты ослабляют внимание. У Мирчи есть темперамент!»

«Когда он чувствует, что игроки спят, он становится агрессивным, и это дает результат. В свое время Разван Рац прочувствовал это на своей шкуре, но он неправильно отреагировал на это, и Луческу разозлился еще больше!» - рассказал Марика.

Напомним, Марика выступал за «Шахтер» с 2004 по 2007 годы.