Карабах – Вильярреал – 1:3. Видео голов и обзор матча

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы в группе I азербайджанский «Карабах» уступил испанскому «Вильярреалу» со счетом 1:3.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Пако Алькасер (Вильярреал).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Пако Алькасер (Вильярреал).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Вильярреал).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Овусу Квабена (Карабах).
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Источник — Sport.ua
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