Пастор Фред. Экс-игрок Шахтера рассказал о своем прозвище в МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», рассказал о том, как его называют некоторые товарищи по команде.

«Я думаю, что мое прозвище появилось потому, что я довольно религиозный человек. Мне нравится говорить о своей вере в социальных сетях. Я очень благодарен Богу за все, что он для меня сделал. Я всегда выражал эту благодарность в различных социальных сетях, и все могут это видеть. Вероятно, за это мне и дали прозвище «Пастор Фред». Думаю, оно закрепиться за мной надолго, поскольку мне кажется, что это вполне современное имя», - сказал бразилец.

Напомним, в «Манчестер Юнайтед» Фред перебрался летом 2018 года за 59 миллионов евро. Ныне портал Transfermarkt оценивает хавбека в 17,5 миллионов евро.