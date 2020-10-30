Пастор Фред. Экс-игрок Шахтера рассказал о своем прозвище в МЮ

Бразилец признался, что является очень религиозным человеком

  • 30.10.2020 16:32
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Пастор Фред. Экс-игрок Шахтера рассказал о своем прозвище в МЮ
© Instagram. Фред

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», рассказал о том, как его называют некоторые товарищи по команде.

«Я думаю, что мое прозвище появилось потому, что я довольно религиозный человек. Мне нравится говорить о своей вере в социальных сетях. Я очень благодарен Богу за все, что он для меня сделал. Я всегда выражал эту благодарность в различных социальных сетях, и все могут это видеть. Вероятно, за это мне и дали прозвище «Пастор Фред». Думаю, оно закрепиться за мной надолго, поскольку мне кажется, что это вполне современное имя», - сказал бразилец.

Напомним, в «Манчестер Юнайтед» Фред перебрался летом 2018 года за 59 миллионов евро. Ныне портал Transfermarkt оценивает хавбека в 17,5 миллионов евро.

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Источник — ITA Sport Press

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