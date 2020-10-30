ЧФР Клуж – Янг Бойз – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы румынский «ЧФР Клуж» на своем поле сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз» со счетом 1:1.
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Фасснахт (Янг Бойз).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Рондом (ЧФР Клуж).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.