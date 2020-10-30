ВИДЕО. Омония забила ПСВ шикарный скандальный гол со своей половины поля

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы кипрская «Омония» уступила нидерландскому ПСВ со счетом 1:2.

На 29-й минуте игрок «Омонии» Хорди Гомес открыл счет в матче точным ударом со своей половины гола, отправив мяч за шиворот голкиперу.

Но не обошлось без скандала. Перед этим арбитр назначил штрафной удар за фол со стороны игрока ПСВ, и Гомес пробил по мячу, который в это время катился по полю.

Рефери засчитал этот гол, но в итоге ПСВ сначала сравнял счет, а в компенсированное время вырвал волевую победу.