ВИДЕО. Омония забила ПСВ шикарный скандальный гол со своей половины поля

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы кипрская «Омония» уступила нидерландскому ПСВ со счетом 1:2.
На 29-й минуте игрок «Омонии» Хорди Гомес открыл счет в матче точным ударом со своей половины гола, отправив мяч за шиворот голкиперу.
Но не обошлось без скандала. Перед этим арбитр назначил штрафной удар за фол со стороны игрока ПСВ, и Гомес пробил по мячу, который в это время катился по полю.
Рефери засчитал этот гол, но в итоге ПСВ сначала сравнял счет, а в компенсированное время вырвал волевую победу.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Дониэлл Мален (ПСВ Эйндховен).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Дониэлл Мален (ПСВ Эйндховен).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Хорди Гомес (Омония).
Источник — Sport.ua
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