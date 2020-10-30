Омония
1 : 2
ПСВ Эйндховен
29.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Омония забила ПСВ шикарный скандальный гол со своей половины поля

Хорди Гомес проявил смекалку и застал вратаря соперника врасплох

  • 30.10.2020 13:55
  • 2233 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Омония забила ПСВ шикарный скандальный гол со своей половины поля
© ФК Омония

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы кипрская «Омония» уступила нидерландскому ПСВ со счетом 1:2.

На 29-й минуте игрок «Омонии» Хорди Гомес открыл счет в матче точным ударом со своей половины гола, отправив мяч за шиворот голкиперу.

Но не обошлось без скандала. Перед этим арбитр назначил штрафной удар за фол со стороны игрока ПСВ, и Гомес пробил по мячу, который в это время катился по полю.

Рефери засчитал этот гол, но в итоге ПСВ сначала сравнял счет, а в компенсированное время вырвал волевую победу.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Дониэлл Мален (ПСВ Эйндховен).
40' ГОЛ ! Мяч забил Дониэлл Мален (ПСВ Эйндховен).
29' ГОЛ ! Мяч забил Хорди Гомес (Омония).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vasya_sachko
      vasya_sachko, 30.10.2020 15:14
    0
    samird, 30.10.2020 14:15
    И арбитр явно видел, что мяч катится. Должен быть наказан.
    да если бы за такие проступки наказывали суддей в УПЛ, то судить матчи было бы уже некому
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 30.10.2020 15:12
    0
    Спірний епізод... Так, м'яч котився, але в момент удару (дотику бутси до м'яча) він уже ніби зупинився (перебував у статичному положенні).... Інша річ, що фол був трохи в іншому місці, з відти мабуть і правильніше було б вводити м'яч у гру...
    Ссылка
    samird
      samird, 30.10.2020 14:15
    -2
    И арбитр явно видел, что мяч катится. Должен быть наказан.
    Ссылка
    vasya_sachko
      vasya_sachko, 30.10.2020 15:14
    0
    samird, 30.10.2020 14:15
    И арбитр явно видел, что мяч катится. Должен быть наказан.
    да если бы за такие проступки наказывали суддей в УПЛ, то судить матчи было бы уже некому
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 30.10.2020 15:12
    0
    Спірний епізод... Так, м'яч котився, але в момент удару (дотику бутси до м'яча) він уже ніби зупинився (перебував у статичному положенні).... Інша річ, що фол був трохи в іншому місці, з відти мабуть і правильніше було б вводити м'яч у гру...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности