Стало известно, где Динамо сыграет с Барселоной

Несмотря на закрытые границы, киевский клуб встретится с «блаугранас» в столице Каталонии

  • 30.10.2020 13:48
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Стало известно, где Динамо сыграет с Барселоной
© ФК Динамо Киев

В среду, 4-го ноября, каталонская «Барселона» должна принять киевское «Динамо» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее правительство Каталонии приняло решение закрыть границы автономной области сроком на 15 дней из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19. Проведение матча в Барселоне оказалось под угрозой. Тем не менее, «Динамо» все-таки сыграет с «Барселоной» именно в столице Каталонии.

«Матч состоится в Барселоне. Окончательное решение», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

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Источник — Telegram

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