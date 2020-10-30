Стало известно, где Динамо сыграет с Барселоной

В среду, 4-го ноября, каталонская «Барселона» должна принять киевское «Динамо» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Ранее правительство Каталонии приняло решение закрыть границы автономной области сроком на 15 дней из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19. Проведение матча в Барселоне оказалось под угрозой. Тем не менее, «Динамо» все-таки сыграет с «Барселоной» именно в столице Каталонии.
«Матч состоится в Барселоне. Окончательное решение», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Источник — Telegram
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