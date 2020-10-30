Мариуполь не сможет рассчитывать на 13 арендованных в матче против Шахтера

Остапу Маркевичу, возможно, впервые в карьере придется столкнуться с такой кадровой проблемой

  • 30.10.2020 12:39
  • 1751 просмотр
  • 10 комментариев
Мариуполь не сможет рассчитывать на 13 арендованных в матче против Шахтера
© ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич не сможет рассчитывать на целую группу игроков в сегодняшнем противостоянии его команды с «Шахтером», которое состоится в Киеве.

Официально «Мариуполь» не сообщил о составе делегации, отправившейся в столицу Украины на матч против «горняков», однако в одной из последовавших позже новостей приазовский клуб проинформировал, что «Остап Маркевич сегодня не сможет рассчитывать на целую группу арендованных исполнителей».

На текущий момент известно, что в «Мариуполе» на правах аренды из «Шахтера» играют сразу 13 футболистов, подавляющее большинство из которых задействованы в первой команде приазовцев. Это Назарий Муравский, Даниил Сагуткин, Игорь Кирюханцев, Максим Чех, Вячеслав Танковский, Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Даниил Сикан, Андрей Кулаков, Станислав Библик, Олег Очеретько и Александр Сименко.

Кроме того, совершенно точно не поможет сегодня «Мариуполю» против «горняков» и Алексей Быков, у которого перебор желтых карточек.

Напомним, «Шахтер» ныне с 13 очками в активе занимает 3-е место в УПЛ, а «Мариуполь» с 11 пунктами идет на 6-й строчке.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 13:44
    +1
    ZloyDeda, 30.10.2020 13:43
    Кротячье отребье набежало и на всех сайтах и группах льют дерьмо под такой инфой! Клоуны! Кроты, Ахмэт, Пениссофф, Пафффлин и Ко. - губители украинского футбола!!!
    Привет Кипру и Медведчуку.
    Ссылка
    Pavel Gabor
    online
      Pavel Gabor, 30.10.2020 13:44
    -2

    Кто б сомневался.. , только в УПЛ так можно
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 30.10.2020 13:43
    -2
    Кротячье отребье набежало и на всех сайтах и группах льют дерьмо под такой инфой! Клоуны! Кроты, Ахмэт, Пениссофф, Пафффлин и Ко. - губители украинского футбола!!!
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 30.10.2020 13:42
    +1
    Такі речі не прикрашають наш футбол, їх треба забороняти
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 30.10.2020 13:39
    +2
    Что это за соревнование, в котором выступает две команды, принадлежащие одному владельцу?! О каких чест6ых принципа0 может идти речь?! По сути Шахтер получает гандикап в виде 6 очков от Мариуполя.
    Ссылка
    ZaE
      ZaE, 30.10.2020 13:10
    +4
    Верните историческое название команде, Арендуполь.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 30.10.2020 13:07
    +1
    Вот это поворот! Придется играть неполным составом. Тогда Шахтер побьёт рекорд Аякса!
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 30.10.2020 12:59
    0
    Смешно
    А писать про это - тем более!
    Кадровая проблема за которую Маркевичу отстегивают бабло.... из кассы знаменитого мецената и владельца фонда покрывающего не только Мариуполь!
    Нам бы всем иметь такие проблемы!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 30.10.2020 12:56
    +6
    самий чесний чемпіонат по футболу)))
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 12:52
    -1
    Ну, тут в любом случае Шахтёр бы выиграл.
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    zhyr
    online
      zhyr, 30.10.2020 12:56
    +6
    самий чесний чемпіонат по футболу)))
    Ссылка
    ZaE
      ZaE, 30.10.2020 13:10
    +4
    Верните историческое название команде, Арендуполь.
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 30.10.2020 13:39
    +2
    Что это за соревнование, в котором выступает две команды, принадлежащие одному владельцу?! О каких чест6ых принципа0 может идти речь?! По сути Шахтер получает гандикап в виде 6 очков от Мариуполя.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 13:44
    +1
    ZloyDeda, 30.10.2020 13:43
    Кротячье отребье набежало и на всех сайтах и группах льют дерьмо под такой инфой! Клоуны! Кроты, Ахмэт, Пениссофф, Пафффлин и Ко. - губители украинского футбола!!!
    Привет Кипру и Медведчуку.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 30.10.2020 13:42
    +1
    Такі речі не прикрашають наш футбол, їх треба забороняти
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 30.10.2020 13:07
    +1
    Вот это поворот! Придется играть неполным составом. Тогда Шахтер побьёт рекорд Аякса!
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 30.10.2020 12:59
    0
    Смешно
    А писать про это - тем более!
    Кадровая проблема за которую Маркевичу отстегивают бабло.... из кассы знаменитого мецената и владельца фонда покрывающего не только Мариуполь!
    Нам бы всем иметь такие проблемы!
    Ссылка
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