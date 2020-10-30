Мариуполь не сможет рассчитывать на 13 арендованных в матче против Шахтера

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич не сможет рассчитывать на целую группу игроков в сегодняшнем противостоянии его команды с «Шахтером», которое состоится в Киеве.

Официально «Мариуполь» не сообщил о составе делегации, отправившейся в столицу Украины на матч против «горняков», однако в одной из последовавших позже новостей приазовский клуб проинформировал, что «Остап Маркевич сегодня не сможет рассчитывать на целую группу арендованных исполнителей».

На текущий момент известно, что в «Мариуполе» на правах аренды из «Шахтера» играют сразу 13 футболистов, подавляющее большинство из которых задействованы в первой команде приазовцев. Это Назарий Муравский, Даниил Сагуткин, Игорь Кирюханцев, Максим Чех, Вячеслав Танковский, Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Даниил Сикан, Андрей Кулаков, Станислав Библик, Олег Очеретько и Александр Сименко.

Кроме того, совершенно точно не поможет сегодня «Мариуполю» против «горняков» и Алексей Быков, у которого перебор желтых карточек.

Напомним, «Шахтер» ныне с 13 очками в активе занимает 3-е место в УПЛ, а «Мариуполь» с 11 пунктами идет на 6-й строчке.